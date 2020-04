TV BRASILEIRA Babu Santana se fantasia de Lobo Mau em vídeo de Intervenção No filme, o ator é Lobo, cabo da polícia Militar

17 ABR 2020 - 16h:25 Por Redação

Babu Santana, um dos participantes do Big Brother 20, é conhecido por seus trabalhos no cinema, como em Tim Maia, dando vida ao cantor brasileiro. Antes de entrar no programa, Santana fez parte do elenco do filme Intervenção, previsto para chegar aos cinemas no próximo semestre.

Em um novo vídeo de divulgação do longa, Babu Santana aparece fantasiado como o Lobo Mau para participar de uma peça infantil. No filme, o ator interpreta Lobo, um cabo da polícia militar e ao mesmo tempo faz “bicos” como animador de festas. Nos bastidores, Babu Santana aparece animado com a cena ao lado de Bianca Comparato (3%)

A cena, gravada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Lobo está de Lobo Mau até que presencia um assalto e acaba reagindo contra os bandidos. Veja no vídeo acima.

Intervenção traz o início da instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP´s) no Rio, enquanto retrata a trajetória de dois dois policiais honestos, o experiente Douglas (Marcos Palmeira) e a novata Larissa (Comparato), que procuram melhorar a vida dos moradores de uma fictícia comunidade da cidade.

Coestrelado por Rainer Cadete, Zezé Motta, Dandara Mariana e Vitor Thiré, Intervenção tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2020.

Com informações de AdoroCinema.