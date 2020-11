INFORMAÇÃO Baby Shark é o vídeo mais assistido do YouTube Clipe da música tem mais de 7,041 bilhões de visualizações

4 NOV 2020 - 10h:39 Por Redação

O vídeo do YouTube da música infantil “Baby Shark” se tornou o mais assistido da história da plataforma. Com um dos refrãos mais chicletes de todos os tempos, a canção foi publicada em 2016 pela companhia sul-coreana Pinkfong. Segundo informações da BBC News, o conteúdo já conta com 7,041 bilhões de visualizações.

Com o cativante “doo-doo-doo-du-du-du-du-du-du”, a versão em inglês da música ultrapassou o hit “Despacito”, da dupla Luis Fonsi e Daddy Yanke, vídeo que detinha o recorde de mais assistido do YouTube, com 7,040 bilhões de views.

“Baby Shark” é uma espécie de remix de música de acampamento a qual as crianças gostam de acompanhar junto a cantoria. Ela já chegou a figurar a posição 32 da lista Billboard Hot 100, em janeiro 2019, e a sexta posição nas paradas de sucesso do Reino Unido.

A canção está em domínio público e ganhou fama mundial ao ser interpretada por Hope Segoine, cantora coreana-americana de apenas 10 anos.