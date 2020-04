CANAL 1 Band adota tática de sobrevivência para manter programas no Efeitos do coronavírus e fuga de anunciantes provocam medidas na emissora

Na semana passada, a Band promoveu reuniões com diretores de programas e não escondeu a difícil situação de ninguém. Devido aos efeitos do coronavírus na economia e, consequentemente, a fuga de anunciantes, medidas deveriam ser adotadas para evitar cancelamentos na grade.

A surpreendente demissão de Silvia Poppovic do “Aqui na Band” entrou nessa conta. A saída dela, informa-se, foi necessária para arredondar o centro de custos do programa e evitar o desligamento de 17 profissionais.

Essa “tática de sobrevivência”, internamente chamada de “reestruturação”, também será colocada em prática em outros departamentos visando sempre a manutenção dos produtos.

Anteriormente, o Grupo Band já havia determinado a redução dos valores recebidos por PJs, os que prestam serviços como pessoas jurídicas em 25% pelos próximos três meses. Medida que atinge, em sua maioria, apresentadores de programas e telejornais, repórteres do jornalismo e praticamente todos os profissionais de microfone do departamento de esportes, além de membros da alta direção, com recebimentos acima de 10 mil reais.

TV Tudo

De volta

Carla Cecato retoma seus trabalhos na Record e apresenta o “Fala Brasil” do próximo sábado.

Também ficará sob sua responsabilidade o plantão sobre coronavírus (boletins durante a programação) no domingo.

Live

Os testes deram certo e a Record, na noite desta quarta-feira, vai realizar a final, ao vivo, do “The Four”.

Xuxa apresentando, com os jurados e o público participando normalmente.

Gravando

Com as gravações de “As Aventuras de Poliana” paralisadas, o SBT decidiu movimentar parte da equipe da dramaturgia no programa “Bake Off – A Cereja do Bolo”, com estreia sábado às 22h30.

O primeiro piloto foi realizado segunda-feira com Nadja Haddad (foto) e Beca Milano e vai mostrar os bastidores e segredos do reality gastronômico.

(Foto Nadja Haddad / Crédito Reprodução)

Padrão

O formato “Cereja do Bolo”, com revelação de bastidores, também será adotado para o “Fábrica de Casamentos”.

A televisão da Inglaterra, informa o SBT, já explora essa situação.

Reestruturação

Com o coronavírus provocando estragos na economia, a direção da Rede TV! se viu obrigada a promover cortes de funcionários.

Algumas dispensas aconteceram na última segunda-feira.

E outra

A direção da Rede TV! já havia informado corte de 33% nos recebimentos dos contratados como pessoas jurídicas, valores iguais ou superiores a 20 mil reais.

Agora, também pelo mesmo período de três meses, a medida se estende a todos os PJs, independentemente de valores, com reduções que variam de 5% a 33%.

Cenário diferente

O mais curioso em toda essa situação, com demissões de funcionários e cortes de salários, é que os pátios da Rede TV! estão quase que totalmente ocupados por carros novos.

Todos sendo comprados para realização dos sorteios, que já acontecem em vários horários da programação. Esquisito isso. Tiram salários de um lado, compram prêmios do outro.

Record informa

Não existe esse papo de antecipar a produção de “A Fazenda”.

Trabalhando com o melhor dos cenários, essa estreia continua programada para setembro, assim como existe o desejo de voltar a gravar novelas no segundo semestre.

A propósito

“Jesus”, produção da Record, estreia na Telefe, segunda-feira que vem, às 22h. Inédita lá.

Vale recordar que “Os Dez Mandamentos” e “Avenida Brasil” são consideradas as novelas brasileiras de maior sucesso na Argentina.

Por partes

O esporte do Grupo Globo continua operando com capacidade reduzida.

Metade do seu pessoal foi colocada em férias no último dia 15 e deve retornar às atividades nesta quinta-feira. Os outros 50% saem no dia 1º.

Música

O SBT, em função dos problemas provocados pelo coronavírus, procurou as Editoras Musicais (empresas que administram o trabalho de compositores, presentes em suas trilhas de programas e novelas) e formalizou um plano de pagamento referente às autorizações para “Sincronização Musical”. Propõe parcelamentos e quitação até dezembro.

Ibope-BBB

A final do “BBB 20”, segunda-feira, quebrou o recorde de audiência e de share desta temporada. Em São Paulo, foram 34 pontos e 55% de participação e, no Rio, 35 pontos e 58% de participação. Foi a maior final de uma temporada desde 2010, quando marcou 41 pontos em São Paulo, e 43 no Rio de Janeiro. Numa rede social, Boninho manifestou o desejo de fazer uma edição especial do “BBB” em setembro.

Bate – Rebate

· Estreia de Matheus Ribeiro no “DF Record” está confirmada para a próxima segunda-feira, como apresentador e editor.

· Fernando Morgado e Luiz Artur Ferraretto acabam de lançar o e-book gratuito “Covid 19 e comunicação, um guia prático para enfrentar a crise”...

· ... Traz dicas para emissoras e profissionais trabalharem durante a pandemia...

· ... Tudo feito respeitando as normas da OMS.

· A live da Ivete Sangalo chegou a 36.204.956 pessoas, considerando só os canais lineares da Globo...

· ... No próximo sábado, depois de “Fina Estampa”, será a vez de Alok, considerado um dos maiores da música eletrônica no Brasil e no mundo.

· Dramaturgia da Globo já se prepara para um outro trabalho, pós-pandemia...

· ... As escalações de várias novelas e séries terão que ser refeitas...

· ... Alguns atores, que já estavam acertados para próximos trabalhos, ainda estarão comprometidos com os antigos.

· O “Música na Band: Live” desta sexta-feira (1º), às 22h45, transmite com exclusividade na TV aberta o projeto “Encontro de Fenômenos”, que reúne Léo Santana, Harmonia do Samba e Parangolé.

O ano de 2019 já tinha sido histórico para a GloboNews, canal de notícias da Globo, ao conquistar a sétima colocação no ranking da TV por assinatura. Em 2020, porém, em função da intensa cobertura sobre a pandemia, a “GN” alcançou a inédita segunda posição do ranking, ficando atrás apenas do Viva. Desde o início da quarentena no País, o canal contabiliza quase 700 horas de jornalismo ao vivo.

