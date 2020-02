CANAL 1 Band programa novidades para seu jornalismo Uma série de movimentos devem acontecer nos próximos dias.

26 FEV 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

O jornalismo da Band, sob a direção de Fernando Mitre e Rodolfo Schneider, além de algumas providências que já foram tomadas, está programando uma série de outros movimentos para esses próximos dias.

Entre o que está feito, o “Jornal da Band”, ancorado por Lana Canepa e Eduardo Oinegue, mas agora com as participações fixas de Paloma Tocci e Joana Treptow, recebeu novo pacote gráfico. Está mais ágil e menos interrompido por tantos intervalos comerciais. Até abril, o cenário também será outro.

O “Café com Jornal”, ainda em março, começando às 4h da manhã, muda para “Primeiro Jornal” (título da Band) e não terá mais Luiz Megale na sua apresentação. Um “prata da casa” será colocado em seu lugar. A decisão de se afastar partiu do próprio Megale, que continuará na emissora. Será um jornal mais ágil, com um púlpito no lugar da bancada e uma paginação bem diferente da atual.

E, por fim, o “Bora SP”, com Joel Datena das 6h às 8h da manhã e o “Bora Brasil”, com a participação de toda a rede, das 8h às 9h.

A dúvida sobre essas estreias, entre 9 e 16 de março, deve-se à providências internas. Cenários, por exemplo.

E, em decorrência de tudo, o projeto do novo “Jornal da Noite” ainda vai levar um pouco de tempo para ser disparado.

Lana Canepa / Divulgação Band

TV Tudo

Melhorias

Ainda em se tratando de todas as providências tomadas pela Band para o seu jornalismo, entre elas se inclui um novo contrato com a Somar Meteorologia. O trabalho da apresentadora Joana Treptow está amparado nos serviços desta empresa.

Prata da casa

A Band, no ano em que completa 53 anos, lançou uma iniciativa para homenagear os seus valores. Semanalmente, as redes sociais da emissora contam a história de um “Prata da Casa”, uma forma carinhosa de reconhecimento público. Trata-se de uma iniciativa inédita.

Lá já estão, por exemplo, o seu Giba, o funcionário mais antigo – 57 anos de casa; Sonia Blota, 22 anos; seu Natal, maquinista – está na segunda passagem; Kim, contrarregra -30, e Neri, diretor de imagem - 38 anos de emissora.

Alugou a tela – 1

Adriana Esteves nunca esteve tão presente na grade de programação da Globo. É protagonista em “Amor de Mãe”, ao lado de Taís Araújo e Regina Casé, e integra o elenco de “Avenida Brasil” no “Vale a Pena Ver de Novo”, com uma de suas melhores personagens, Carminha.

Alugou a tela - 2

Como se não bastasse, esse ano, novela das nove e reprise no “Vale a Pena”, Adriana Esteves também será destaque na grade dos sábados, a partir do dia 13 de junho.

Na substituição de “O Melhor da Escolinha”, entrará a série “Toma Lá, Dá cá”, com Adriana, Miguel Falabella, Marisa Orth, Diogo Vilella, Fernanda Souza, Ítalo Rossi, Norma Bengell, entre outros.

Canal da Analice

Agora em março, na companhia do chef Luiz Vidal, Analice Nicolau vai estrear no YouTube o programa “Vem pra Rua”. A proposta é mostrar ao público o cotidiano da gastronomia, com história de superação em diferentes lugares. Estreia dia 9 de março, às 19h.

Vai voltar

O canal GNT decidiu retomar o programa “Boas-Vindas”. Trata-se de um espaço que destaca a luta de pessoas, anônimas e famosas, para ter seus filhos.

Especial

Realizado em 2018 pela TV Cultura em parceria com o Itaú Cultural, o documentário “Inezita” vai ao ar, pela primeira vez, no dia 4, às 22h45. Neste dia, a dama da música raiz e apresentadora do “Viola Minha Viola” completaria 95 anos.

Vai bem

Número 1 da Teledramaturgia da Globo, Silvio de Abreu disparou mensagens para a equipe de “Salve-se Quem Puder”. Elogiou os resultados de audiência conquistados pela novela.

Ganhou espaço

Pierre Bittencourt, que há anos participa da “Praça”, a partir desta quinta-feira será “Guarda Belo”. O personagem, que já aparecia no quadro de “Dapena” (Zé Américo), agora terá seu próprio momento, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, aquele que é machão, mas não tão machão assim.

Em estudos

Diego Guebel, em uma de suas recentes visitas à Band, onde trabalhou no passado, apresentou o projeto de um novo programa de disputa entre chefs de cozinha. É o “El Gran Premio de La Cocina”, atração diária do Eltrece e sucesso na TV da Argentina.

Bate – Rebate

Fazer lutadores na televisão não chega a ser novidade para Duda Nagle...

... Saiu recentemente de uma situação assim, em “A Dona do Pedaço”...

... E já vai entrar em outra, na série “A Vila”, protagonizada por Paulo Gustavo no canal Multishow.

Está bem o Murilo Benício em “Amor de Mãe”. Personagem na mão.

Netflix já definiu para o dia 13 a estreia do reality “The Circle”, que tem apresentação de Giovanna Ewbank e foi totalmente gravado na Inglaterra.

Nesta quarta, a partir das 16h15, a Globo mostra a apuração dos desfiles no Rio de Janeiro...

... E por ser quarta-feira, também terá futebol. Para São Paulo, Corinthians e Santo André...

... E para o Rio e rede, Moto Club e Fluminense.

Em São Paulo, as equipes do “Esquadrão da Moda”, do SBT, lideradas por Isabella Fiorentino e Arlindo Grund, estão num ritmo forte de gravações desde o último dia 11...

... O pessoal não quer mais ser surpreendido pelas chuvas.

C´est fini

Apresentadoras de séries dos canais Discovery, as designers Leanne Ford, de ‘Reforma dos Sonhos’ com os Irmãos Ford; Jasmine Roth, de ‘Hidden Potential’; Mina Starsiak Hawk, de ‘Reforma em Família’ com Karen e Mina; e Alison Victoria, de ‘Alison e Donovan: Reformando com Estilo’, são as participantes de “Mulheres à Obra”, nova competição de reformas e design do Discovery Home Health.

Estreia na terça-feira, 3 de março, às 22h.