QUARENTENA Banda Fresno fará live nesta sexta-feira (19) Apelidada de #QuarentEMO, a live da banda está marcada para as 20h da sexta

13 ABR 2020 - 16h:19 Por Redação

Devido à pandemia do coronavírus, muitas bandas estão impossibilitadas de fazerem shows de turnê, e, desta forma, estão recorrendo à internet. Fresno é um dos grupos que fará uma live no Youtube aos fãs, que ocorre nesta sexta-feira (17/04) às 20h.

Ainda divulgando o novo álbum “Sua Alegria Foi Cancelada” (2019), eles anunciaram o “quarentemo”, parte do projeto “#FicaEmCasa”. Donos de hits como “Alguém Que Te Faz Sorrir”, “Desde Quando Você Se Foi” e “Uma Música” Lucas Silveira (guitarra/vocal), Gustavo Mantovani (guitarra), Mario Camelo (teclados) e Thiago Guerra (bateria) vão interagir separadamente na execução de diversos clássicos e prometem entreter o público de maneira especial.

Os fãs poderão enviar perguntas e pedir músicas durante a transmissão ao vivo, além de comentar o que estão fazendo para manter a saúde mental neste período.

Em “Sua Alegria Foi Cancelada”, a banda perpassa temas como melancolia, solidão e tristeza, com letras profundas, perfeitas para todo mundo que quiser cantar junto. “Hoje a tristeza é vista de uma forma mais romântica, o lance da sofrência, da sad music, do trap, resgata o já fazíamos no começo de tudo. Decidimos trazer isso de volta, explorar as mais diversas faces da tristeza, seja social ou da vida amorosa, uma tristeza inexplicável, mas tomando a narrativa de reflexão, entendimento”, revelou Silveira.

Para acessar a live, clique aqui.