CANAL 1 Banido pela Fifa, Ricardo Teixeira gravou exclusiva para CNN a entrevista foi exclusiva para o programa “CNN Séries Originais”

11 MAR 2020 - 07h:59 Por Flávio Ricco

Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, gravou uma entrevista exclusiva para o programa “CNN Séries Originais”, comandado por Evaristo Costa, que será apresentado nas noites de domingo da CNN Brasil. A gravação fará parte de um documentário sobre futebol intitulado “Sonhos Roubados dos Jovens” e terá quatro episódios. Há uma grande expectativa em torno dessa entrevista de Teixeira, que comandou a CBF de 1989 a 2012. Ele também foi integrante do comitê executivo da Conmebol (Confederação Sul-Americana) e da própria Fifa, entidade que o baniu, em novembro de 2019, de qualquer atividade ligada ao futebol pelo resto da vida. O brasileiro ainda foi multado em 1 milhão de francos suíços pelo comitê de ética da entidade internacional. Foi uma resposta da Fifa aos processos abertos pelo FBI nos Estados Unidos contra seus dirigentes. O sucessor dele na

CBF, José Maria Marin, está preso nos EUA, condenado por corrupção. Pesam contra os brasileiros acusações de participação em esquemas de corrupção e pagamentos de propinas em contratos de televisionamento. O “CNN Séries Originais” terá três horas de duração e a cada edição serão exibidos três documentários exclusivos, produções próprias ou terceirizadas, nacionais ou estrangeiras, com diferentes números de episódios. Além do tema “Futebol”, também já estão finalizados “Príncipe Harry e Megan Markle” e “Amazônia”.

TV Tudo

Recado

Durante discurso na festa da CNN Brasil, segunda-feira na OCA-Ibirapuera, em São Paulo, o empresário Rubens Menin fez questão de deixar claro que o novo canal de notícias é um esforço dele e do amigo e jornalista Douglas Tavolaro, ex-VP de Jornalismo da Record. De mais ninguém. E que há mais de dois anos trabalhavam no projeto de licenciamento da marca no País.

Mistura

Ainda sobre a festa da CNN, bastante prestigiada por autoridades, outro detalhe chamou atenção: a quantidade de “ex”. Como se sabe, nos seus mais diferentes setores, a CNN Brasil reúne profissionais que trabalharam no Grupo Globo, Grupo Band, SBT, Rede TV! e, Record, evidentemente.

Gravação cancelada

Luciana Gimenez deveria fazer duas gravações na segunda-feira. Uma com Sérgio Reis e a outra, com MC Biel. Segundo informações de bastidores, a segunda gravação, com Biel, não aconteceu porque a apresentadora teria chegado atrasada na emissora.

Outro lado

A coluna, porém, teve o cuidado de procurar a Rede TV! e recebeu a seguinte resposta sobre o caso:

“A Luciana [Gimenez] estava com febre. Gravou o primeiro programa, mas não se sentiu bem, portanto a segunda gravação foi cancelada”.

Alexandre Garcia

O jornalista Alexandre Garcia, que, muitos achavam, poderia ser um reforço da CNN Brasil, após deixar o Grupo Globo, onde trabalhou durante 30 anos, foi contratado pelo Canal Rural. Ele estreia como comentarista na próxima segunda-feira durante os programas “Rural Notícias” e “Mercado & Companhia”.

Proposta

A contratação de Garcia faz parte de um movimento do Canal Rural, que, desde o ano de 2019, busca aproximar cada vez mais o ambiente rural do urbano. Alexandre Garcia fará o seu trabalho direto dos estúdios do canal em Brasília.

Movimentações

O Grupo Band confirmou ontem informações antecipadas por este espaço. José Luiz Datena retornará à Rádio Bandeirantes na próxima segunda-feira para apresentar o “90 Minutos”. Por sua vez, Luiz Megale voltará a participar do “Jornal da BandNews FM”, das 7h às 9h, ao lado de Eduardo Barão, Carla Bigatto e Sheila Magalhães.

Barão, que em breve, deixará a BandNews FM para assumir o posto de correspondente internacional do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos.

Reforços

Roberta Scherer e Douglas Santucci são os novos reforços do jornalismo da Band em São Paulo. Ela veio do Rio de Janeiro e ele de Curitiba.

Santucci, que estava em Curitiba, assumiu a chefia de produção de jornalismo na redação nacional. Um trabalho para fortalecer a relação com a rede de emissoras e integração com a produção de São Paulo. Scherer reforça a reportagem.

Rumores

Entre as emissoras, surgiu a informação que o DAZN estaria pensando em disputar o mercado de TV a cabo. Para isso, contaria com apoio da Focus, uma empresa de pesquisa de hábitos de consumo, a fim de mapear o perfil do público para saber quais são os torneios preferidos. O Brasileirão Série A (hoje nas mãos de Globo e Turner) aparece de forma recorrente nas questões.

Resposta do DAZN

Procurada pela coluna, o DAZN enviou a seguinte resposta em relação a esse assunto: “O DAZN não comenta sobre especulações dessa natureza”.

Música

Luísa Sonza é uma das convidadas do “Só Toca Top Verão” deste sábado, na Globo Os apresentadores Ludmilla e Mumuzinho recebem, ainda, Claudia Leitte, Sorriso Maroto e a dupla Diego & Victor Hugo.

Bate-Rebate

Profissional da ESPN há quase uma década, a apresentadora Marcela Rafael foi eleita a melhor mulher do jornalismo esportivo em premiação anual do Portal Imprensa...

... Ela está diariamente no ar no comando do SportsCenter nas manhãs do canal...

... Já Sônia Blota, da Band, foi a vencedora na categoria Repórter de Telejornal.

Tatá Werneck grava no segundo semestre a nova temporada do programa “Lady Night”.

A Record, via “Amor Sem Igual”, iniciou uma parceria com o canal de YouTube ‘Um Diabético’...

...A novela tem entre seus personagens, Geovani (Paulo Figueiredo), diabético, que tem diversas de suas cenas desencadeadas pela maneira como ele lida com a sua doença....

... O repórter e influenciador digital Tom Bueno, que comanda o canal ‘Um Diabético’, vai revisar cenas, e, acompanhado por especialistas, explicar quais foram as atitudes certas e erradas do personagem da dramaturgia.

O humorístico “A Praça é Nossa” (SBT) terá um especial nesta quinta-feira, dedicado ao aniversário de Carlos Alberto de Nóbrega...

...Liberada pela Rede TV!, Luciana Gimenez faz uma participação nessa edição da “Praça”.

C’est fini

O Discovery marcou para dia 24, às 22h, a estreia de “Largados e Pelados: Sozinhos”, programa no qual participantes de edições anteriores vão encarar um novo desafio de 21 dias, dessa vez sem duplas ou grupos. O spin-off terá pré-estreia no site Discovery.com na terça-feira, 17, e ficará disponível por uma semana, quando então passará a integrar a grade do canal linear.