CLÁSSICO DO CINEMA Bastidores de 'Matrix 4' mostram retorno das filmagens em Berlim Fotos divulgadas nesta quarta (24) mostram Keanu Reeves, Neil Patrick e Carrie-Anne Moss durante filmagens

25 JUN 2020 - 08h:05 Por Beatriz Rodas

Com as gravações paralisadas desde março, parece que a equipe de “Matrix 4” já está pronta para continuar as filmagens. Fotos divulgadas pelo TMZ nesta quarta-feira (24) mostram Keanu Reeves, Neil Patrick Harris e Carrie-Anne Moss de volta ao set do novo filme.

Convém destacar que as imagens publicadas foram feitas em Berlim, capital da Alemanha. Essa promete ser a nova locação do projeto, que estava sendo gravado em San Francisco (nos Estados Unidos) antes da suspensão das filmagens por causa da pandemia de Covid-19.

Olha só:

more pictures of the matrix 4 cast arriving in the film set pic.twitter.com/dLkaSJAD9k — KALLE (@kallewickans) June 23, 2020

Lana Wachowski retorna como diretora e roteirista da sequência, cuja sinopse ainda não foi revelada. Apesar disso, em uma entrevista recente, o ator Keanu Reeves não poupou elogios ao roteiro da produção: “É uma história maravilhosa que ressoou em mim”.

Lançado em 1999, o primeiro filme da saga “Matrix” deu início a uma narrativa de um futuro distópico, no qual a realidade é algo simulado, criado por máquinas sencientes para subjugar a população humana. As sequências, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”, foram ambas lançadas em 2003.

Devido ao atraso das filmagens, “Matrix 4” foi adiado e tem estreia prevista para o dia 1 de abril de 2022.

Com informações de PapelPop e TMZ.