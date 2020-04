CANAL 1 'BBB 20' vai chegando ao fim cheio de glórias e levantando questões Muito perto do encerramento, o balanço é inteiramente positivo, como audiência e repercussão

23 ABR 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

O “BBB20” é um sucesso. Para isso, entre outras tantas providências e o capricho na produção, a fórmula atual para a escolha dos participantes, convidados + selecionados, prestou uma contribuição importante e o programa vai chegando ao seu final, coberto de glórias.

Quem assiste, tem a certeza que Tiago Leifert nasceu para a sua apresentação. No cargo desde 2017, substituindo ninguém menos que Pedro Bial, ele colocou um selo próprio no programa. Impossível enxergar um outro alguém no seu lugar.

Muito perto do encerramento, o balanço é inteiramente positivo. Audiência lá em cima e repercussão maior ainda, mexendo com todo mundo e até estimulando a formação de torcidas organizadas, algumas delas lideradas por nomes famosos, entre cantores, atores, jornalistas e celebridades.

O barulho nas redes sociais é ensurdecedor.

Entre os paredões realizados, teve um que passou da casa de 1,5 bilhão de votos e é bem por aí que ainda existe uma certa discussão: esses votos representam mesmo o desejo do público ou do seu sistema de votação: uma pessoa votar mais de uma vez?

TV Tudo

O desacordo

Muitas vezes as pesquisas dos sites sobre os paredões do “BBB” não batem com o resultado do programa.

Desta vez, isso se repetiu. Saiu a Mari, enquanto as enquetes apontavam a eliminação de Manu Gavassi.

Daí a diferença

Todo aquele que entra no UOL, por exemplo, para escolher quem deve ser eliminado, dificilmente faz isso mais de uma vez. Nem tem muito cabimento.

Já a votação que vale, a da Globo, permite que uma mesma pessoa vote zilhões de vezes. Como é um jogo, isso é que ainda pode ser discutido.

Próximo passo

A Globo, depois da experiência com Fátima Bernardes, estuda outros movimentos, para, aos poucos, promover a volta de todos.

A situação de cada programa está sendo cuidadosamente analisada. Os de auditório e que envolvam participação de um maior número de pessoas ficarão por último.

Sendo assim

Com a volta das férias da produção da Globo agora em maio, alguma coisa começará a ser planejada para se gravar em junho ou julho.

Por aí passam ideias de trabalhar com um número bem reduzido de pessoas.

Também isso

E entre os planos dessa retomada na Globo, algumas outras possibilidades também serão analisadas.

Entre elas, ainda em maio e por parte de alguns apresentadores, produzir alguma coisa de casa.

Novidade

O SBT prepara a retomada de trabalho e com direito a uma novidade, cujos detalhes ainda estão sendo fechados.

Na próxima segunda-feira será gravado o piloto de um projeto que envolve o “Bake Off” e o “Fábrica de Casamentos”. Um mesmo formato passará a valer para os dois programas. Nadja Haddad e Beca Milano participarão dos testes.

De um lado...

As lives de cantores ou grupos, como Sandy e Junior, Raça Negra, entre outros, têm alcançado milhares de visualizações.

Iniciativa em pleno crescimento e com desdobramentos que podem vir a ser bem importantes.

... E de outro

E em quase todas, nota-se o esforço dos artistas em buscar ajuda aos mais necessitados, nesse momento difícil por causa do coronavírus.

E durante as lives, empresários fazendo mil promessas, no campo das doações. Vamos torcer para que exista seriedade.

No clima

Aulas de preparadores físicos, em vídeo, também passaram a ser buscadas em tempos de confinamento.

O canal adulto Sexy Hot, da parte dele, encontrou um jeito de se inserir nessa onda, com a exibição do filme “F...FIT”, dia 24, à meia-noite.

Aos interessados

De acordo com o Sexy Hot, o filme ”apresenta cinco cenas com posições para exercitar durante o período de quarentena com seu parceiro (a), além de combater o sedentarismo”.

No elenco Emme White e Capoeira, atores que conquistaram estatuetas no Prêmio Sexy Hot, o Oscar do pornô brasileiro.

Bate – Rebate

· Daniel Filho estava preparando sua estreia na Netflix, em uma parceria com a autora Ana Maria Moretzsohn...

· ... A série, sobre as relações entre os membros de uma família, com muito drama e humor, teria à frente a produtora Lereby, de Daniel...

· ... Com a pandemia da Covid-19, no entanto, parou tudo, incluindo fechamento de elenco.

· Renée Zellweger é destaque na Band neste sábado, em dose dupla...

· ... Às 12h45, a emissora exibe "O Diário de Bridget Jones", seguido de “Bridget Jones: No Limite da Razão", às 14h15.

· Existe uma justificativa para a mudança na apresentação do “Coronavírus Plantão”, da Record, às quintas-feiras...

· ... Luiz Bacci, que vinha apresentando, estava acumulando com o “Cidade Alerta” diário. Uma carga de trabalho que já é intensa...

· ... A escolha do Eduardo Ribeiro se deu por isso. Não será sacrifício maior para ele acumular este trabalho com o “Domingo Espetacular”.

· Prevista para acontecer de 19 de setembro a 4 de outubro, a Oktoberfest de Munique seguiu o mesmo caminho do “BRDay-NY” e foi cancelada...

· ...A exemplo da festa nos Estados Unidos, o evento costuma atrair milhares de pessoas.

C´est fini

Classificando a medida como “processo de reestruturação da equipe”, a Band demitiu o jornalista Rodrigo Gabriel de Andrade na terça-feira.

Ele era um dos editores-executivos do “Brasil Urgente”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Com colaboração de José Carlos Nery.