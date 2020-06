ESTREIA Beyoncé anuncia o lançamento do filme ‘Black Is King’ O anúncio da estreia do filme foi feito pela estela pop Beyoncé no domingo (28)

29 JUN 2020 - 10h:49 Por Redação

Novo filme tem roteiro, direção e produção da cantora Beyoncé - Reprodução A cantora Beyoncé anunciou, no domingo (28), o lançamento do filme “Black Is King”. A estreia do projeto está prevista para o dia 31 de julho e conta com roteiro, direção e produção da estrela pop. O trailer do novo filme foi divulgado no site beyonce.com. Com a curadoria de Beyoncé para o live-action de “O Rei Leão”, o filme reproduz em sua trilha sonora, o instrumental da música de “Already”, presente no álbum “The Gift”. Com informações do Papel Pop.

