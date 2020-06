MúSICA Blackpink estreia com recorde de visualização Clipe é o mais visto nas primeiras 24 horas após estreia

29 JUN 2020 - 11h:11 Por Redação

O clipe de “How You Like That”, do grupo feminino sul-coreano Blackpink, teve recorde de visualização no Youtube nas primeiras 24 horas após o lançamento (27/6), com mais de 80 milhões de visualizações.

A música “How You Like That” fala sobre confiança e crescimento apesar de todas as circunstâncias. Confira o clipe.

Com informações do Papel Pop.