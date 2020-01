CANAL 1 “Bom Sucesso” teve esquema de segurança A intenção do esquema era evitar vazamento de capítulos

27 JAN 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

É bem o caso de duvidar do interesse da Globo em dar fim ao vazamento de capítulos de novelas. Ou de acabar com um “comércio” estabelecido há décadas e que, apesar das tentativas de alguns ou boa vontade de outros, nunca foi neutralizado. Uma incapacidade histórica.

Recentemente, Leo Dias falou sobre a criação de um aplicativo, EVA, para restringir o alcance aos conteúdos, por meio de siglas e senhas, apenas aos diretamente envolvidos em cada projeto e com isso reduzir ao mínimo a sua área de abrangência.

Isto, claro, em relação ao futuro, porque hoje centenas de pessoas continuam com livre acesso ao material. Até empresários de alguns atores. Daí a preocupação com “Bom Sucesso” em seus momentos finais. A portas fechadas discutiu-se a criação de um esquema de envio de diferentes textos para alguns departamentos a fim de descobrir de onde saíam os vazamentos.

Com isso, chegou-se a imaginar por lá, os últimos capítulos não seriam “divulgados” antes da exibição. Pelo que está sendo revelado, mais uma vez não deu certo.

TV Tudo

Bola nas costas

Para quem passa meses na frente da televisão, acompanhando cento e tantos capítulos de uma novela, é frustrante saber antes da hora o desfecho de tudo.

É como alguém ir ao cinema e um cidadão qualquer na porta anunciar o final do filme.

Porém...

Se há realmente o desejo da Globo em encarar esse problema de frente, ele deve começar pelas suas próprias empresas ou programas.

Tem muita coisa sendo divulgada antes do momento da sua exibição. O “Se Joga”, por exemplo, tem um quadro, “O que tem nas novelas”, que entrega tudo.

Reformulação - 1

O GNT, um dos canais pagos do Grupo Globo, prepara uma grande reformulação na sua grade de programação. Artistas, apresentadores, funcionários e produtoras independentes começaram a ser avisados na semana passada.

Muito do que aí está, em especial programas que não estão rendendo ou não faturam, deixará o ar. Um novo GNT surgirá a partir disso.

Reformulação – 2

Ainda em se tratando do GNT, segundo apurado, apenas os títulos de culinária – casos de “Perto do Fogo” e “Tempero de Família” – são considerados intocáveis.

Por trás de tudo isso, o projeto “Uma Só Globo”, cujas mudanças começam a ser sentidas em quase todos os seus veículos. E, também, o momento-país.

Investimento

O “Provocações”, apresentado por Marcelo Tas na TV Cultura, vai retomar gravações em fevereiro, para estreia da nova temporada em março.

Dentre os investimentos, já se pode adiantar um novo cenário para o programa.

Quadro tenebroso

A TV Gazeta, que há tempos destina três horas de sua programação diária para a Igreja Universal do Reino de Deus, agora também tem uma hora vendida para a rede de farmácias Ultrafarma (22h às 23h) e duas para a igreja evangélica Paz e Vida (0h às 2h).

Um quarto da sua grade já está nas mãos de terceiros.

Não agradou

O novo cenário do “Fala Brasil”, um verde-amarelo exagerado, desde o início não agradou e muitos apostam que está com os dias contados.

Outras mudanças, além da participação de Celso Zucatelli, serão imediatamente colocadas em prática.

Entre elas

Além da mudança de cenários e o fim dessa festa colorida, fala-se em acabar com a bancada.

Se confirmado, o que parece muito provável, os apresentadores passariam a circular pelo cenário, usando mecanismos que serão colocados à disposição.

Mais uma

O “Só Toca Top” terá nova temporada na Globo. Já há esta decisão.

Mesmo sendo um musical, algo não tão aceitável na TV atual, a sua audiência e repercussão, em todas as edições, são consideradas bem regulares.

Primeira novela

Estrela de mais de 20 musicais, como “Hair”, “Pippin” e “Chacrinha”, Mariana Gallindo vai estrear em novelas. Fechou com a Record para viver a personagem Zade em “Gênesis”.

Bate – Rebate

Vidinha começa voltar ao normal em algumas TVs, depois da pausa regulamentar do Natal e Ano Novo...

... Rede TV!, por exemplo, deve escolher nesses próximos dias seu novo diretor artístico.

Está tudo bem adiantado e conversado...

... Mas nada assinado ainda entre Globo e Larissa Manoela.

E no decorrer desses próximos dias, a CNN Brasil deve fechar acertos com novas operadoras...

... Assuntos que também já estão bem encaminhados.

Em “Amor Sem Igual”, novela da Record, a executiva Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, está intervindo em tudo...

... Nenhum botão vai ao ar sem o crivo dela. Manda fechar decote, trocar pulseira, aumentar comprimento da saia e por aí vai...

... Segundo alguém, obrigado a conviver com tudo, “um verdadeiro tormento”.

... Em tom de brincadeira, o elenco até colocou uma questão: “como seria um ‘De Férias com o Ex’ na Record?”. Já imaginou?!...

C´est fini

A partir do dia 26, a GloboNews apresenta a nova tarja-título de seus telejornais.

A alteração, planejada pelo departamento de arte do canal de notícias, aumenta a fonte e melhora também a visibilidade das tarjas “repórter” e “assunto”. A mudança tem como objetivo facilitar a visualização do telespectador e deixar as informações mais claras na tela.