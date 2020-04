BBB 20 Boninho confirma aparição de Dua Lipa na final Na madrugada desta quarta (22), Boninho revelou em comentário a seguidora

22 ABR 2020 - 08h:18 Por Beatriz Rodas

Socorro! Na madrugada desta quarta-feira (22), Boninho respondeu a alguns comentários de fãs no Instagram e acabou revelando a participação de Dua Lipa na final do BBB 20 por meio de uma resposta a uma seguidora.

A presença da Dua Lipa no programa já estava em especulação há alguns dias, desde que ela compartilhou em seu perfil no Twitter um vídeo em que os brothers aparecem dançando ao som de “Don’t Start Now” — um dos hits do novo álbum.

Com informações de PapelPop.