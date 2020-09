CAKE BOSS Buddy Valastro perde movimentos da mão em acidente Chef de "Cake Boss" não tem previsão de quando poderá voltar à cozinha

24 SET 2020 - 09h:41 Por Redação

Um grave acidente doméstico colocou o famoso confeiteiro Buddy Valastro, o Cake Boss, em uma dura batalha pessoal.

Buddy teve a mão direita 'amassada' nesta semana em uma pista de boliche em sua mansão, em New Jersey, nos EUA.

Após uma verdadeira operação de resgate para salvar a mão do cozinheiro, Buddy terá de passar por várias cirurgias e um longo período de terapia para recuperar os movimentos da mão atingida no acidente.

Buddy é um dos confeiteiro mais famosos do mundo, apresentador de reality shows e programas de gastronomia e dono de um império.

Na quarta-feira (23), a estrela do Cake Boss compartilhou uma foto deitado em uma cama de hospital.

Buddy foi arrumar o armador de pinos de boliche de sua pista pessoal, em sua casa, quando ficou preso na máquina.

Depois de tentar soltar o pino de boliche do mecanismo da gaiola de pinos automática, a mão direita do chef ficou presa e começou a ser esmagada pela máquina. Incapaz de remover a mão, Buddy teve o dedo anular e p dedo médio completamente amassados por três vezes, lentamente, antes de conseguir se soltar. O cozinheiro quase desmaiou de tanta dor.

Após mais de cinco minutos preso, com muita dor, os filhos de Valastro, Buddy Jr., 16, e Marco, 13, tiveram que usar uma serra para cortar a haste de metal do organizador de pinos e retirar a mão do pai, que estava dilacerada.

Valastro já passou por duas cirurgias, a primeira no Morristown Memorial em New Jersey, e a segunda realizada pela Dra. Michelle Carlson, uma renomada cirurgiã ortopédica do Hospital for Special Surgery, em Manhattan. Ele já está se recuperando em casa.

Os médicos não pouparam Buddy. Segundo fontes ligadas ao chef, eles deram a terrível notícia de que o confeiteiro terá uma dura batalha pela frente, com mais cirurgias e fisioterapia para tentar recuperar os movimentos da mão. Ele quase perdeu a mão no acidente.

Não há previsão de quando o chef poderá voltar a cozinhar, nem se ele irá recuperar completamente a movimentação dos dedos.

Com informações de R7.