CANAL 1 Canal de notícias do Grupo Band terá talk show O canal de notícias BandNews TV estreia no dia 19 de março

10 MAR 2020 - 07h:54 Por Flávio Ricco



O canal de notícias BandNews TV estreia no dia 19 de março, data em que comemora 19 anos, um novo posicionamento. Luiz Lara, publicitário, está à frente do projeto, trabalhando no desenvolvimento em sintonia com o momento atual. Haverá uma modernização geral, desde o logo com leve ajuste até chamadas e vinhetas. Esse é um ponto.



O outro, relativo a investimentos e mudanças de programação, é liderado pelo diretor executivo Marcello D’Angelo – também responsável pelo canal de agronegócios “Agro Mais” que vem aí. Há meses ele está mergulhado em um projeto de renovação do BandNews, que chegará ao público nos próximos dias.



Como grande aposta, o canal de notícias passará a contar com a exibição de um talk show na sua programação. Trata-se de um formato que é mais tradicional na área de entretenimento, daí a expectativa de um programa do gênero e seu ineditismo em um canal como o BandNews. Tem tudo para despertar a curiosidade do telespectador.



Também já se pode antecipar na nova grade a entrada de “Estado de Direito”, semanal a ser comandado por Eduardo Oinegue, âncora do “Jornal da Band”, abordando questões que envolvam segurança jurídica e institucional. O programa “Mapa-Múndi”, já existente, também continuará marcando presença na nova grade, além do já anunciado “Oléé S.A.”, com Beetto Saad. Importante essa resposta do “BandNews”, que foi muito afetado pelos ataques da CNN Brasil em seu quadro de profissionais.

TV Tudo

Ibope

A TV Jornal, afiliada do SBT Nordeste, atingiu sua maior audiência em um jogo da Copa do Nordeste durante a transmissão do Clássico das Multidões, no último sábado. O Sport bateu o Santa Cruz por 1×0, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada. De acordo com a medição em tempo real do Ibope, a TV Jornal atingiu pico de 26 pontos (em alguns momentos com o dobro da segunda colocada), com audiência média final de 18,5 no Recife e na Região Metropolitana. Além de Pernambuco, a partida entre rubro-negros e tricolores também foi transmitida para Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Os direitos pertencem ao SBT Nordeste até 2022.

Em quarto lugar

A série “Orange Is The New Black” estreou sábado na Band apresentando um crescimento de 27% em audiência e 33% em share na Grande São Paulo. Ficou apenas 0,7 do terceiro lugar. Na faixa de confronto, em comparação ao sábado anterior, a Globo caiu 5%; Record, 10%, e SBT, 3%.

Novo reality

Record faz reunião nesta terça-feira para definir os detalhes de um novo reality show, “A Ilha”. Mais um, de confinamento e provas de resistência.

Para tudo

Já os casais convidados pela Record para a nova temporada do “Power Couple” foram orientados a não assumir outros compromissos a partir do próximo dia 30. Ficarão exclusivos para bateria de exames médicos e outras formalidades.

Esquisito

O “BBB” tem na internet (portais, redes sociais...) um de seus principais aliados. Tudo o que acontece na casa chega imediatamente ao conhecimento do público. Portanto, botar no ar uma gravação, quase “um dia depois”, fazendo suspense sobre quem apertou o botão tal ou ganhou o “anjo”, é até esquisito.

Não para

A CNN Brasil não se cansa de promover desfalques no BandNews. Um editor de internacional pediu demissão ontem, e começa a trabalhar hoje no novo canal de notícias.

Tem data

A produtora Gullane Filmes marcou para o próximo dia 29, em São Paulo, o início de gravações de uma série sobre a vida de Silvio Santos que será exibida na Fox. O elenco será anunciado em breve.

Namoro

Em “Salve-se Quem Puder”, Edgar e Ermelinda, personagens de Cosme dos Santos e Grace Gianoukas, vão viver um romance às escondidas. E terão de enfrentar a marcação cerrada do filho dela, Zezinho (João Baldasserini).

(Crédito Paulo Belote/ TV Globo)

Não vai

O autor Walcyr Carrasco, às voltas com os capítulos de “Verdades Secretas 2”, desistiu de uma viagem à Polônia. Certamente, o aumento de casos de coronavírus na Europa tem tudo a ver com isso.

Atração musical

O Now United, grupo multinacional que faz sucesso com os adolescentes, gravou ontem participação no programa “Domingo Show” com a Sabrina. Os 14 integrantes de países diferentes unidos por Simon Fuller, criador do “American Idol”, terão a missão de ajudar a apresentadora na guerra de audiência.

Bate – Rebate

William Waack gravou entrevista com o ministro Dias Toffoli, presidente do STF.

Carlinhos Maia vai ganhar uma estatua em Penedo, Alagoas.

O jornalista do SBT, afastado por suspeita de Coronavírus, retomou seu trabalho na emissora no dia de ontem...

...Já a repórter da Globo-SP, que esteve na Itália, permanece afastada.

Marcel Klemm, após pedir demissão, deixa a gerência musical da Globo nesta semana.

Band intensifica chamadas do “Primeiro Jornal”, com João Paulo Vergueiro, no ar a partir do dia 16, às 3h45 da manhã.

A atriz e cantora mexicana Elyfer Torres, depois do "Domingo Legal", gravou uma participação na nova temporada do “Esquadrão da Moda”.

Ainda no SBT, Rebeca e Patricia Abravanel ainda não retomaram as gravações dos seus programas...

...Isso só deverá acontecer no fim deste mês ou início de abril...

...Quanto ao dono, Silvio Santos, ninguém ainda arrisca uma data para sua volta às gravações...

...Porém, em se tratando de estúdio, está tudo pronto para recebê-lo.

C’est fini

Sem Paulo Miklos, que optou pela Record, foi anunciado o elenco da próxima temporada do “Show dos Famosos”, quadro do “Domingão”. Lá estarão Margareth Menezes, Lexa, Cleo Pires, Diogo Vilela, Alexandre Pires, Victor Kley, Thiago Arancam e Bárbara Fialho. Estreia dia 5 de abril. Claudia Raia, Miguel Falabella e Boninho seguem no júri.