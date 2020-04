CELEBRIDADES Cardi B, Bruno Mars e Ed Sheeran se apresentam online A Warner Music Group anunciou um festival online com duração de três dias

21 ABR 2020 - 13h:00 Por Redação

Nesta terça-feira (21), a Warner Music Group anunciou um festival online com duração de três dias, o PlayOn Fest. Os shows acontecerão a partir desta sexta-feira (24) e seguem até o domingo (26), no site do evento e no canal de YouTube do Songkick (via Rolling Stone).

O projeto terá no line-up Ed Sheeran, Bruno Mars, Panic! at the Disco, Cardi B, Green Day, Coldplay, the Flaming Lips, Korn, A Boogie Wit Da Hoodie, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Paramore, Death Cab for Cutie, Twenty One Pilots, Weezer, David Guetta, Charlie Puth e Wiz Khalifa.

O festival apresentará gravações de artistas que se apresentaram em locais icônicos da música, como Bruno Mars no no famoso Apollo Theatre, Flaming Lips na Sydney Opera House e Korn em uma instalação de arte. LL Cool J dará início ao evento e um segmento especial prestará homenagem ao show de lançamento do álbum do falecido rapper Nipsey Hussle, “Victory Lap”.

Com informações de PapelPop.