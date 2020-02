CANAL 1 Carnaval é sempre uma prova de fogo para as novelas Novelas da Globo, estão alcançando bons índices de audiência

17 FEV 2020 - 07h:26 Por Flávio Ricco

As novelas da Globo, em todas as faixas, estão alcançando bons índices de audiência nos principais mercados, incluindo os considerados “mais nervosos” – São Paulo e Rio de Janeiro. Pegando como exemplo “Salve-se Quem Puder”, no ar com a complicada missão de substituir “Bom Sucesso”, ela também tem correspondido à altura, com recordes no horário.

Não por acaso, considerando as diferenças de cada uma, a Globo sempre se utilizou de receitas bem apropriadas para as diversas as faixas de novela.

Assim como “Éramos Seis”, antes, e “Amor de Mãe”, exibida depois, “Salve-se Quem Puder” faz bem o espirito das 19h.

Porém, o seu grande teste, segundo aqueles que trabalham com pesquisa, virá, agora, no Carnaval que se aproxima.

Será necessário redobrar esforços e criar expectativas capazes de prender a atenção do telespectador, mesmo durante um período em que é natural o desvio de atenção.

Ou reduzir, ao mínimo possível, perdas que, historicamente, são inevitáveis.

TV Tudo

Camada extra

A propósito de “Salve-se Quem Puder”, Deborah Secco, a Alexia, vai passar por uma segunda transformação na novela. Ela já virou Josimara, para trabalhar com Rafael (Bruno Ferrari), o noivo da Kyra(Vitória Strada), na Labrador Digital.

Mas quando Renzo (Rafael Cardoso) vira sócio de Rafael, para não ser reconhecida por ele, Alexia cria a “Josimara 2.0”, uma camada extra de disfarce para que o rapaz tenha ainda mais dificuldade de reconhecê-la.

Depois do Carnaval

Data hoje, ainda não existiu uma conversa direta entre o comentarista Marco Antonio Villa e a Jovem Pan. Depois do seu afastamento do “Jornal da Manhã” na semana passada, ele continua na espera de uma definição sobre o futuro.

O que prevalece

A informação que o Villa recebeu é que deve esperar até depois do Carnaval, para que a sua situação seja definida. Tutinha, dono da emissora, já disse que gosta do trabalho dele e pretende aproveitá-lo em um outro programa. Em outras palavras, compasso de espera.

Na espera

Na Record ainda não existe decisão sobre um próximo trabalho para Carla Cecatto. A possibilidade de ela entrar na turma do “Hoje em Dia”, em suas edições dominicais, não se confirmou. Pelo menos até agora. Segue aguardando.

Premiação

"Prova de Noiva”, série do Discovery Home & Health produzida no Brasil e apresentada por Arlindo Grund e Emanuelle Junqueira, é uma das finalistas à categoria “Melhor Produção de Estilo de Vida” no New York Festivals TV&Film Awards 2020. Os vencedores serão conhecidos em abril, durante festa em Las Vegas.

Estrago

Assim como em outros tantos lugares, fortes chuvas também atingiram João Pessoa, na Paraíba, na última quinta-feira. A TV Tambaú, por causa de um raio que atingiu seu sistema de transmissão, ficou fora do ar desde 9h da manhã até por volta das 16h15. Um prejuízo daqueles.

Travado

O “Record Americas”, com apresentação de Eduarda Miranda, continua sem previsão de estreia nos Estados Unidos. O modelo pensado incialmente não avançou e prosseguem as gravações de pilotos na busca de um padrão mais apropriado, que atenda o brasileiro que mora lá.

Contratação

Pedro Teixeira é o novo repórter da CNN Brasil, com base em Goiânia. Deixa o Fox Sports, onde trabalhou nesses seis últimos anos.

Próxima fase

Na Teledramaturgia do SBT circulou a informação que as gravações da segunda temporada de “As Aventuras de Poliana: Moça” iriam de março a agosto. Mas não. O plano inicial prevê a gravação de 150 capítulos até outubro - com a possibilidade de seguirem até dezembro.

Deu certo

Nos planos desde o começo, alguém que o Leo Dias sempre quis contar, Gracyanne Barbosa também acertou com a Rede TV! para a cobertura do Carnaval. Vai cobrir os camarotes e o Baile da Arara.

Ainda do Carnaval

“Harmonia do Samba”, “É o Tchan”, “Chiclete com Banana”, Diogo Nogueira, Luiz Caldas e Carlinhos Brown são alguns dos nomes já fechados com a Band para o espaço de shows ‘Cidade Elétrica’, dentro do camarote-estúdio Planeta Band. A área é uma das maiores e mais completas do circuito Barra-Ondina.

Inscrições abertas

O próximo “MasterChef - Amadores” está na fase de pré-produção na Band. Quando os trabalhos embalarem, serão 14 semanas de gravação entre abril e julho. Inscrições abertas e equipe repetida. Os mesmos de sempre.

Bate – Rebate

O entrevistado do “Roda Viva”, na Cultura, nesta segunda-feira, será o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) ...

... Pena que programa gravado. Ao vivo sempre funciona muito melhor.

Funcionários do SBT estão revoltados: sumiram com as máquinas de café dos corredores...

... Difícil saber o que é pior: a antipatia que isto causa ou a economia que poderá representar.

O Grupo Globo solicitou o registro da marca: “Em Nome de Deus”...

... Resta descobrir se para série do Globoplay ou uma próxima novela.

Além de um musical e da novela que vai para a segunda parte, “Poliana” também vai para o cinema ...

... O SBT pretende rodar o filme entre dezembro e janeiro.

Gravações de “A Praça é Nossa”, depois do período de férias, serão retomadas nesta semana no SBT...

... Mas, por causa do Carnaval, já param na próxima.

C´est fini

Lucélia Santos e Edwin Luisi gravaram as suas últimas cenas para “Na Corda Bamba”, novela da TVI. Os atores devem permanecer em Portugal até início de março.