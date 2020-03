CANAL 1 Cenográfica de “Imperador” tem mais de 8 mil metros Os profissionais precisaram criar novos ambientes

14 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Por tudo o que envolve, principalmente pesquisas e detalhes de reconstituição, uma produção de época consome um trabalho sem igual. Em muitos casos, anos, até sua entrada no ar. Com a próxima das seis, “Nos Tempos do Imperador”, que estreia dia 30, não seria diferente. Pra começar, cenários da novela “Novo Mundo”(2017) foram adaptados para retratar a Corte e o Brasil após a passagem de 34 anos, desde a Proclamação da Independência.

De acordo com o cenógrafo Paulo Renato, que assinou o trabalho de “Novo Mundo”, e divide a responsabilidade de “Imperador” com Paula Salles, nesta nova empreitada, eles têm o desafio de ultrapassar as três décadas que separam as duas novelas, mantendo alguns dos cenários utilizados na primeira trama, mas que sofreram as ações do tempo, como o Palácio da Quinta.

Os profissionais precisaram criar novos ambientes para retratar os avanços do Brasil da metade do século XIX. Juntos, eles contam com nove assistentes de cenografia. A equipe ficou cerca de um ano dedicada a pesquisar as referências da época. Além de livros, imagens e fotos de sites especializados, telas do pintor Thomas Ender serviram de inspiração para o trabalho estético, por ter viajado pelo Brasil a partir da chegada de Dom João VI, retratando o país em suas obras.

Com uma área de 8,2 mil metros quadrados nos Estúdios Globo e um eixo construído de 100 metros, além dos entornos, a cidade cenográfica da novela vai reproduzir as regiões cariocas da Rua do Ouvidor, da Pequena África, interligada com o Cais do Valongo, e o Passeio Público, a orla, que foi urbanizada e passou a ser frequentada na época.

Além disso, a cidade foi separada em dois espaços distintos: o novo, urbanizado, comercial, e o da Pequena África, empobrecido, envelhecido, antigo e colonial. O primeiro é o que Dom Pedro II gostaria de traçar para o Brasil; o segundo, representa a realidade que vinha se perpetuando.

TV Tudo

Cinema

João Côrtes (Popstar) se prepara para lançar "Nas mãos de quem me leva", filme que marca sua estreia como roteirista e diretor. O longa-metragem é um drama que conta a história de Amora, uma jovem de 20 anos que perdeu os pais ainda pequena e desde então mora com sua avó, com quem tem uma relação desgastada.

Romance

Ao se apaixonar por um homem mais velho e passar pelos desdobramentos que essa paixão causará, Amora vai entendendo que seu destino depende muito mais dela mesma, do que de qualquer fator externo. O elenco de "Nas mãos de quem me leva" conta com Neusa Maria Faro, Fernanda Marques, entre outros.

O infiltrado

Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, Marco Rodrigo(Julio Machado) e Carla(Mariana Santos) vão se separar. Ficará evidente para ela que, desde que ele saiu da cadeia, o major leva uma vida secreta fora de casa, cheio de mistérios e segredos. O que Carla não sabe é que o Major Marco Rodrigo está trabalhando infiltrado numa quadrilha de traficantes e milicianos.

Aniversário

Em abril, Edu Guedes completará cinco anos de Rede TV!. Compondo a grade matutina do canal, o programa, “Edu Guedes e Você”, que está no ar há dois anos recém-completados, é sucesso comercial absoluto na casa, figurando como um dos principais produtos em termos de faturamento.

Não rolou

A ida do ex-jogador Zé Elias para trabalhar como comentarista da rádio Transamérica não se confirmou. Tudo porque a ESPN, onde tem contrato de exclusividade, não o liberou. Vai ficar apenas na televisão.

Encontro

Curiosamente, o locutor Eder Luiz, há poucos dias, foi visto almoçando com Ricardo Rocha.

Numas dessas...

Adrenalina

As personagens de Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva, estrelas de “Salve-se Quem Puder”, vão passar por muitas aventuras e apuros nos próximos capítulos. Tudo para evitar de serem descobertas por Dominique (Guilhermina Guinle) e Renzo (Rafael Cardoso). As sequências ainda serão gravadas.

Aquecimento

Bem discretamente a Globo começou a sondar alguns nomes para a próxima novela das nove de Gloria Perez. Incluindo atores que estão em cartaz na recente “Salve-se Quem Puder”.

Improcedente

Pelo menos por enquanto não há plano nenhum para Milton Neves comandar um programa no BandSports. O apresentador segue firme com o seu “Terceiro Tempo” na televisão aberta.

Por outro

O canal de esportes da Band, na verdade, está muito preocupado com os rumos da Olimpíada do Japão. Todo um planejamento já foi traçado e profissionais contratados. Já imaginou se por causa do coronavírus tudo isso ficar a ver navios?

Bate-Rebate

A produção do “Domingão” está trabalhando firme para que a próxima edição do “Show dos Famosos” seja uma das melhores...

...O quadro volta ao ar dia 5 de abril.

Novidade nos sábados da TV Aparecida...

...A partir do dia 18 de abril, às 13h, estreia o “Arte Brasil”...

... Apresentado pela jornalista Tatiane Camargo, o programa terá em seu conteúdo principal o artesanato, além de pautas de culinária, sustentabilidade, saúde e bem-estar.

O que mais se escuta dos profissionais do cinema é: está tudo parado!...

... Enquanto a Ancine não voltar a andar, o quadro não mudará.

Como ficará o cenário dos canais de notícia a partir de segunda-feira, com a CNN já em carga total?...

...É a pergunta de R$ um milhão.

No dia 17, o ator e roteirista Felipe Folgosi lança a campanha da Graphic Novel “Knock Me Out”, no site de financiamento coletivo Catarse...

... “Knock Me Out” é a quinta obra na série de HQs do autor, iniciada em “Aurora”, lançado em 2015, seguida de “Comunhão” em 2017, “Um Outro Dia” em 2018 e por “Chaos” em 2019.

...Sobre a nova HQ, Felipe comenta: “É a história de Tom Rocco, um lutador brasileiro de jiu-jitsu, que

vai para os Estados Unidos em busca de seu próprio caminho.

C’est fini

Na volta de Silvio Santos ao Brasil, após período de férias nos Estados Unidos, o diário “Fofocalizando” entrará na sua mira. O programa, uma criação do dono do SBT, precisa reagir nos índices de audiência para permanecer na grade.