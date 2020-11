SAúDE Chás que ajudam a melhorar o sono Confira as dicas

13 NOV 2020 - 08h:16 Por Redação

A hora de dormir pode ser um problema para muitos, especialmente durante o isolamento social. Assim, deitar-se na cama, fechar os olhos e relaxar o corpo se transforma em um ritual de agitação quando as preocupações por conta do coronavírus invadem a mente e é difícil pensar no sono. Mas, nessas horas, os chás que ajudam a dormir podem servir como poderosos aliados para combater a insônia.

Se alguém já indicou tomar uma xícara de chá quente para ajudar a adormecer, saiba que esse conselho é válido. Confira seis opções da bebida que vão fazer com que o descanso pleno bata em sua porta.

Camomila

A camomila é a melhor escolha quando se trata de chás que ajudam a dormir. Os nutrientes da erva estão ligados a um efeito tranquilo natural que trabalha para desacelerar no final de um dia agitado.

Passiflora

A passiflora estimula a liberação de hormônios que levam ao relaxamento e sensação de bem-estar. Por isso, a planta é benéfica em casos de insônia.

Chá verde descafeinado

Além de aliado do emagrecimento, o chá verde dá energia como o café. Já a versão sem a cafeína promove relaxamento, tendo como consequência o embalo no sono. Essa opção possui um composto chamado L-teaina, responsável por mudar os benefícios da erva. Um estudo publicado pela revista acadêmica Nutrients, em 2017, mostrou que essa substância, quando longe da cafeína, ajuda a melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse.

Valeriana

O chá de valeriana pode ser utilizado para facilitar o sono e aliviar a tensão física e mental de um dia de trabalho cansativo. Para isso, o ideal é que seja tomado até 30 minutos antes de dormir.

Lavanda

Se você já aplicou um pouco de óleo essencial de lavanda no seu pulso ou inalou a fragrância da flor na natureza, então sabe em primeira mão como proporciona um efeito calmante – e a mesma sensação se aplica ao chá.

Erva cidreira

Os benefícios da erva cidreira sem baseiam em sedativo e calmante. Mas, além disso, é muito utilizado para os casos de desconfortos estomacais e indigestão, já que muitas vezes essa ocorrência está relacionada ao estresse.

Quando e como tomar chás

Não existem regras definidas, mas o recomendável por especialistas é beber o chá logo após ficar pronto, antes que o oxigênio do ar destrua parte dos componentes ativos. Mas a bebida preserva substâncias importantes para o corpo até 24 horas após o preparo.

Já para conservá-lo, dê preferência a garrafas em vidro, térmica ou mesmo o aço inox. O plástico ou alumínio não devem ser usados.