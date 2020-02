MúSICA Chitãozinho ajuda filho na escolha de repertório Enrico recebeu seu pai nos estúdios para ouvir músicas

14 FEV 2020 - 15h:39 Por Redação

Enrico recebeu o pai Chitãozinho na tarde de quarta-feira, 12 em um estúdio em São Paulo para que juntos analisassem músicas de vários compositores, para a escolha do repertorio do seu novo trabalho musical . Um EP que será lançado em breve. Chitãozinho acompanha todos os passos do filho caçula Enrico, desde a escolha das músicas, a gravação.

"Eu me orgulho de estar ao lado dele e poder juntos começar uma história que eu tenho certeza que todos vão gostar, ás músicas são lindas e ele está no caminho certo", destaca Chitãozinho

"É ótimo poder contar com o apoio do meu pai nesse novo projeto, ele me orienta, me dá alguns toques, tem sido um trabalho e uma experiência muito boa", revela Enrico.

Enrico há uma semana lançou a música "Eterno Apaixonado", com a participação da atriz Bela Fernandes, de Poliana (novela do SBT) , essa música é trilha sonora do filme "O Melhor Verão das Nossas Vidas", onde Enrico e Bela atuam no filme, eles fazem um par romântico. Ela é Surda no filme e ao longo da trama eles se apaixonam.

Esse é o segundo longa na carreira do Enrico, o primeiro foi Coração de Cowboy. E essa é a primeira música que entrou como trilha sonora nos cinemas.

Clipe de Eterno Apaixonado

Fonte: assessoria