FILME Chris Hemsworth interpretará Hulk Hogan em filme Ator contou ao Total Film que passará por uma ‘mega’ transformação física

7 JUL 2020 - 08h:44 Por Redação

O ator Chris Hemsworth (o Thor, de “Vingadores”) viverá no cinema o famoso lutador de WWE, Hulk Hogan. A cinebiografia será dirigida por Todd Phillips que também dirigiu, o sucesso de bilheteria, “Coringa”.

Em entrevista ao Total Film (via EW), Chris contou que passará por uma transformação física insana para viver o personagem, pois precisará ficar maior do que o Thor vivido no Universo Marvel.

“Este filme será um projeto muito divertido. Como você pode imaginar, a preparação para o papel será insanamente física. Vou ter que aumentar a massa do que nunca, ainda mais do que ganhei para viver o Thor. Também tem o sotaque, além da fisicalidade e a atitude.”

O filme, que ainda não tem data de estreia, contará sobre a ascensão lutador à fama, em 1980. (Com informações do PAPEL POP)