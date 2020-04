CINEMA Cinco filmes de cinco grandes atrizes para assistir em casa Sempre bom ter uma lista de bons filmes para ver durante isolamento, não é?!

11 ABR 2020 - 08h:49 Por Beatriz Rodas

Todos nós, ao assistirmos alguma produção hollywoodiana, já nos deparamos com alguma figura feminina desempenhando atuações fabulosas. Sabe aquele momento em que uma personagem faz um monólogo ou solta uma frase impactante no meio de uma discussão? Ou quando surge alguém no topo de uma escada fazendo uma entrada triunfal com looks e olhares penetrantes? Não vamos nos esquecer também, é claro, daquela cena de drama que nos deixa com o coração em pedacinhos.

Imagens como essas estão cravadas em nosso imaginário, sendo responsáveis por alçar os nomes de algumas atrizes ao mais alto posto deste que é considerado o monte Olimpo do cinema. Meryl Streep, Viola Davis, Cate Blanchett… são vários os exemplos de ícones que colecionam prêmios e elogios dos fãs. A fim de apresentar algumas de suas melhores obras, o Papelpop reuniu 5 produções que estão disponíveis no catálogo do Telecine.

A plataforma, aliás, garante os primeiros 30 dias inteiramente gratuitos pra você que ainda não é assinante (Telecine, conte conosco pra tudoooo!). Claro que existem muitos títulos mais no catálogo, mas para este fim de semana específico, a fim de embalar sua cinelist, a gente faz questão de destacar os seguintes

1. "O Diabo Veste Prada", com Meryl Streep

Meryl Streep começou sua carreira no fim dos anos 1970 e se transformou rapidamente em um dos nomes mais talentosos de toda a história do cinema internacional. Com atuações sensíveis e muito perspicazes, ela encarna pra valer seus personagens, seja na saúde, na dor ou na alegria. Indicada ao Oscar 21 vezes, das quais 3 saiu vencedora, Streep depositou na megera Miranda Priestly a missão de alcançar o posto de vencedora da estatueta de Melhor Atriz em uma dessas ocasiões, em 2006.

Foi com “O Diabo Veste Prada” que a atriz teve a oportunidade de construir uma de suas personagens mais complexas. Chefe da recém-formada e sonhadora Andrea Sachs, ela toca o terror na redação de uma das revistas de moda mais incríveis de Nova York – é claro, sempre questionando as habilidades de sua estagiária, que faz uma porção de sacrifícios para se manter na vaga. Divertido, com uma trilha sonora incrível e grandes atrizes. Além de Emily Blunt, o longa conta também com a presença de Anne Hathaway.

2. "As Viúvas", com Viola Davis

Viola Davis é outra, maravilhosa, que sempre entrega atuações impecáveis. Uma das mais prestigiadas atrizes da geração tanto no cinema, quanto no teatro, ela fez história ao se tornar uma das primeiras atrizes afro-americanas a receber mais de uma indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro pelo mesmo trabalho. Em “As Viúvas“, longa lançado em 2018, ela deposita todo o seu talento na interpretação de Veronica Rawlings, delegada do sindicato de professores de Chicago. A trama é bem densa e conta a história de um assalto frustrado na cidade que faz com que quatro homens sejam mortos durante sua fuga.

Todo o dinheiro roubado é destruído pelas chamas de um incêndio e Veronica, personagem de Viola, é inquirida sobre a quantia, que precisa devolver. Após achar um caderno do marido com anotações sobre o próximo assalto que cometeria, ela decide se unir às outras 3 esposas para realizar o ataque. Seu objetivo, além de quitar essa dívida, é garantir o futuro de suas famílias. O trabalho rendeu a Davis uma indicação ao BAFTA no ano seguinte na categoria Melhor Atriz.

3. "Comer, Rezar, Amar", com Julia Roberts

Após um casamento fracassado e inúmeras incertezas consigo mesma e com suas decisões sobre a vida, Liz Gilbert (Julia Roberts) decide sair em uma jornada de busca interior; não mais de satisfação profissional ou matrimonial, mas consigo mesma. Entre Itália, Bali, Índia... Comer, Rezar, Amar trata-se de um enredo que a faz descobrir-se como mulher, pessoal e espiritualmente.

Não que isso exclua fazer amigos, tomar decisões, relacionar-se. Mas Liz aprende a desfrutar da vida priorizando a satisfação e o amor próprios. E isso colocou Julia Roberts como uma atriz embaixadora do empoderamento. O filme é longo e vale a pena assistir com as únicas companhias de um balde de pipoca, o animal de estimação, etc.

4. "Notas Sobre Um Escândalo", Cate Blanchett

Cate Blanchett mandou muito bem quando aceitou o convite pra estrelar “Notas Sobre um Escândalo“, longa que estreou em 2006. Isto porque ela é uma gigante quando se fala em drama e suspense. Na pele de Sheba Hart, ela ajuda a contar a história de uma professora solitária e dominadora chamada Barbara Covett. Esta educadora controla com muita rigidez cada um dos seus alunos em uma escola pública de Londres.

Sozinha, exceto pela companhia de seu gato, ela acaba nutrindo uma grande amizade com Sheba, personagem de Blanchett que passa a ser sua colega de trabalho. As coisas mudam quando a jovem se envolve com Steven Connolly, um de seus alunos mais jovens. A amizade se transforma então em uma relação de ameaça visto que Barbara inicia uma chantagem com a amiga dizendo que revelará o segredo para seu marido e para todos os demais. Eita! O longa rendeu a Cate uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2007.

5. "A Esposa", Glenn Close

Como encerrar essa lista sem falar de “A Esposa“, filmes estrelado pela lenda Glenn Close? Nesta trama impecável, que lhe rendeu uma vitória no Golden Globes 2019 na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, ela dá vida a Joan, uma mulher que sacrificou toda a sua vida para viver ao lado do marido, apoiando-o em sua carreira literária.

Durante uma viagem a Estocolmo, na Suécia, onde ele receberá em breve o Prêmio Nobel de Literatura, ela passa a questionar suas escolhas do passado, como ter abandonado seus sonhos, seus talentos e suas ambições. É aí que um jornalista entra na história e passa a assediá-la a fim de que intimidades do escritor sejam reveladas em uma entrevista, posteriormente usada na construção de uma biografia. Este será seu maior desafio, visto que vários segredos virão à tona.