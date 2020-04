ISOLAMENTO SOCIAL Cinco filmes incríveis de comédia para te tirar do tédio Fizemos uma lista especial para quem já esgotou a lista de possibilidades

21 ABR 2020 - 12h:08 Por Beatriz Rodas

Olha, não é bom criar expectativa quando se trata de cinema. Há, sempre, a necessidade de se deixar levar por uma obra para que ela tenha a oportunidade de provar o seu valor.

Pensando nisso, trouxemos uma lista que serve como indicação para quem não assistiu aos filmes ou para quem gostaria de reassisti-los. É óbvio que dentro das provedoras de streaming podem ser encontradas inúmeras obras de comédia incríveis, mas essas são as nossas indicações para agora:

1. Loucademia de Polícia (Police Academy)

2. Mudança de Hábito (Sister Act)

3. Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado (Monty Python and the Holy Grail)

4. O Cidadão Ilustre (El ciudadano ilustre)

5. Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller's Day Off)