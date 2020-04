MúSICA Clipe 'Áudio de Desculpas' é indicado a festival na Califórnia O vídeo de Manu Gavassi já tem mais de 5,8 milhões de visualizações no YouTube

29 ABR 2020 - 14h:42 Por Beatriz Rodas

No final de janeiro deste ano, já confinada no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi liberou o videoclipe para a faixa “Áudio de Desculpas”, presente no EP “Cute But (still) Psycho”. O vídeo já tem mais de 5,8 milhões de visualizações no YouTube e está rendendo ótimos frutos para a cantora.

Na noite desta segunda-feira (27), durante a final do BBB20, em que Manu ficou com o 3º lugar, um dos diretores do clipe, Yuri Sardenberg, revelou que a produção foi indicada a dois festivais, sendo um deles na Califórnia, nos Estados Unidos, mas não revelou quais são os eventos e categorias.

Com informações de PapelPop.