Com ou sem Datena, ideia do novo 'Aqui Agora' continua em pé

4 AGO 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

Até segunda ordem, ou ordem em contrário de Silvio Santos, a direção do SBT continua pensando num novo “Aqui Agora”, para estrear no mais curto espaço de tempo possível.

Além da escolha de um apresentador, providências estão sendo tomadas, entre técnica e pessoal, para desenvolver este trabalho.

Por exemplo, o nome de Walter Santos, que em outros tempos dirigiu o seu departamento de jornalismo, já se inclui entre os responsáveis.

Há o entendimento que um jornal, com as características do “Aqui Agora”, poderá ser a solução para os seus problemas de audiência no final de tarde e começo de noite, mesmo considerando a forte concorrência no horário.

José Luiz Datena chegou a ser convidado para a sua apresentação e a informação é que, até se decidir pela permanência na Band, o acerto esteve muito próximo de acontecer.

Se ainda existe a possibilidade de uma reviravolta no caso ou a busca por outras alternativas, só o tempo dirá. Em se tratando de SBT, sempre é bem complicado assegurar qualquer coisa.

Redução

Dentro desse plano de emergência para a volta das gravações de novelas na Globo, o autor Daniel Ortiz precisou eliminar cerca de 40 capítulos de “Salve-se Quem Puder”. Só serão produzidos 53, para exibição em 2021.

Tá dentro

Apesar das modificações em “Salve-se Quem Puder”, a entrada de Rodrigo Simas está confirmada.

Foi definida sua escalação para ser o músico Alejandro, aquele que disputará Juliana Paiva com Felipe Simas, seu irmão na vida real.

Aprendizado

Malu Rodrigues integra o elenco de “Tapas & Beijos”, que volta ao ar nesta terça-feira na Globo. Ela começou na série fazendo participação e logo conquistou um papel fixo, como Bia, filha de Jorge (Fábio Assunção).

"Foi um enorme aprendizado, tive os melhores amigos e professores de cena, um elenco dos Deuses, diretores e produção incríveis. Foi o trabalho onde descobri que tenho uma veia cômica", conta a atriz.

A verdade

Na semana passada, o piloto definitivo do novo programa das manhãs na Band, da Mariana Godoy e do Zeca Camargo, não foi aprovado pela sua alta direção, entenda-se Johnny Saad, André Aguera e Antonio Zimmerle. Nenhum dos três gostou do que viu.

Daí a decisão de suspender a estreia.

Corrida

Ainda em se tratando deste novo programa, outros pilotos serão gravados, com as correções solicitadas.

Por enquanto, no ar, seguem as chamadas de um “vem aí”, sem ainda cravar data nenhuma. E o problema não é só pensar no primeiro programa. Tem o dia seguinte.

Artista do chocolate

A “chocolatier” Luisa Abram participa do “Top Chef”, nesta quarta, 22h30, na Record.

No “Teste de Fogo”, os competidores terão que mostrar suas habilidades em confeitaria e preparar uma sobremesa feita com chocolate e especiarias. Abram é a convidada da prova. Lembrando que na próxima semana será a vez da Xuxa.

Confidencial

O diretor Daniel Filho e a autora Ana Maria Moretzsohn seguem trabalhando juntos em uma nova série da Netflix que deverá contar com Lucélia Santos no elenco.

Como tudo o que envolve essa plataforma de streaming, nada pode ser antecipado.

Trabalho conjunto

Profissionais da Record e da parceira Casablanca estão trabalhando em conjunto nos reajustes para a volta das gravações de “Amor Sem Igual” na próxima segunda-feira.

“Gênesis”, por sua vez, continua sem previsão de retorno aos estúdios.

Tentativa

Em relação ao “The Voice Kids”, a mensagem da Globo para os técnicos é a seguinte: tudo será feito para entregar o programa ainda neste semestre.

Então devemos entender que Carlinhos Brown vai aparecer nas duas versões, e no mesmo período, ou poderá ser substituído no “Kids”?

Integração

Depois da Band aberta e a rádio, Cátia Fonseca ganhará um programa no canal Terraviva. No projeto, previsto para estrear em setembro, muita gastronomia e bate-papo com CEOs, executivos e empresários das principais empresas do agronegócio. Será diário e com uma hora de duração.

Bate – Rebate

Bahia e Ceará se enfrentam nesta terça, 21h30, na decisão da Copa do Nordeste...

Na aberta, para os estados da região, transmissão do SBT...

Na TV paga, o Fox Sports vai fazer o jogo em dois canais...

Um com João Guilherme, Zinho, Oswaldo Paschoal e Carlos Eugênio Simon...

No canal 2, repetindo o trabalho da Copa do Mundo, narração de Renata Silveira, comentários de Lívia Nepomuceno e Vanessa Riche, e Fernanda Colombo com a arbitragem.

Em se tratando de arbitragem, os que aposentaram o apito e o pessoal na ativa, as transmissões da Globo têm revelado que a classe nunca esteve tão unida...

Em muito do que é assinalado e abençoado, há uma tentativa em deixar o telespectador de bobo na história.

Bem interessante a live do Ratinho, sexta-feira, com exibição no horário do programa dele e as participações do Leonardo e Raça Negra...

Depois disso, a pergunta no SBT é quando ele pretende voltar a gravar normalmente?... Ou na live não tinha coronavírus?

C´est fini

A advogada Olivia Fürst concluiu seu trabalho de consultoria para a próxima temporada da série “Sob Pressão” na Globo. Ela foi contratada para auxiliar a equipe de roteiristas nas questões ligadas ao Direito de Família.

É possível que ainda volte a dar algum apoio mais adiante, durante o período de filmagens.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!