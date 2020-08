BARÇA X MANCHESTER Com saída, diretoria do Barça tenta convencer Messi a ficar "Estamos trabalhando nisso", afirmou o secretário técnico Ramon Planes

26 AGO 2020 - 11h:35 Por Beatriz Rodas

No mesmo dia em que comunicou a diretoria do Barcelona de que quer deixar o clube, após 20 anos de casa, Lionel Messi já decidiu em que time quer seguir sua carreira: o Manchester City.

A diretoria do Barcelona se manifestou publicamente pela primeira vez após a bomba do desejo de Messi de deixar o clube. O secretário técnico Ramon Planes falou sobre o assunto durante a apresentação do atacante Francisco Trincão. O dirigente afirmou que a diretoria está trabalhando para convencê-lo a ficar.

"Temos que ter um respeito enorme por Leo e por toda sua história. Não pensamos em nenhuma cláusula [de rescisão] contratual. O matrimônio com Messi deu muito para os dois lados, muitas alegrias à torcida. Estamos trabalhando internamente para convencer Messi, buscar a melhor solução para o Barcelona e para Messi", disse.