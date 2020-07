DIA DO PADEIRO O cliente tem sempre razão? Jules L'Art du Pain investe em aplicativo exclusivo Plataforma é exemplo de transformação em momento pós-pandemia e priorização do cliente

8 JUL 2020 - 14h:13 Por Beatriz Rodas/Keypress

Dizem que o cliente tem sempre razão e, pensando bem, é verdade. Sem eles, por que uma empresa existiria? Pensando nisso, padaria artesanal francesa Jules L´art du Pain está lançando um aplicativo próprio para atender seus clientes e avaliar o atendimento.

O intuito é agilizar os pedidos, melhorar a experiência de consumo e criar um canal único de delivery. Os clientes podem visualizar pedidos e agendar também.

COM SEGURANÇA

“O aplicativo da Jules foi criado para garantir a segurança do consumidor nas compras online e evitar alguns problemas que poderiam acontecer anteriormente, pois todos os pedidos eram anotados à mão”, explica Pascal Abadie, dono e chef da Jules. “A automação do processo é um investimento para o pós pandemia também, pois com a volta do funcionamento do salão, os clientes vão necessitar de atenção especial no delivery também”, completa.

Com uma interface didática e simples, o aplicativo da Jules é bastante intuitivo. Ao entrar no app, o cliente escolhe a opção do cardápio e tem à sua disposição toda a variedade de produtos da boulangerie. Em seguida, ao selecionar a encomenda, aparece a opção de escolher a unidade mais próxima de sua residência.

O aplicativo ainda tem a opção de conferir os seus pedidos e uma aba com os endereços e telefones de contato da boulangerie.