INFORMÁTICA Como reiniciar o notebook usando atalhos no teclado Confira as dicas

4 NOV 2020 - 10h:09 Por Redação

Alguma vez o mouse do seu notebook deu aquela travada, ou alguma outra opção te impediu de fazer o desligamento da máquina de forma convencional? Todo mundo já passou por alguma situação estressante em que teve algum empecilho na hora de desligar ou reiniciar o computador.

Mas para te ajudar, hoje vamos dar duas dicas de como reiniciar seu notebook usando apenas atalhos no teclado. Confira as dicas.

Usando o Alt + F4

Pressione "Tecla Windows + D" para ver a área de trabalho. Depois, use o atalho "Alt + F4" para abrir a janela de desligamento do Windows. Pressione uma vez a seta para baixo para escolher a opção "Reiniciar" e pressione "Enter" para dar OK.

Usando a Tecla Windows

Passo 1 - Pressione a combinação de teclas "Ctrl + Alt + Del". Agora, pressione a tecla "Tab" ou seta direcional para baixo para selecionar o botão de desligamento. Feito isso, pressione "Enter";

Passo 2 - No menu, use as setas para mover a retângulo branco até "Reiniciar". Com a opção selecionada, basta pressionar "Enter".