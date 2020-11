TECNOLOGIA Como usar o Pix na Black Friday 2020? Veja dicas para pagar Pix já está em funcionamento e deverá surgir como uma das formas de pagamento

25 NOV 2020 - 08h:27 Por Redação

A Black Friday 2020, que ocorre na próxima sexta-feira (27), será a primeira a contar com o Pix entre as opções de pagamento. Uma pesquisa da fintech Zoop em parceria com a Fundação Getúlio Vargas aponta que 64% dos lojistas já dizem estar preparados para a novidade. Dessa maneira, o sistema de transações instantâneas do Banco Central já deve surgir como uma das opções ao finalizar compras presenciais ou pela internet.

As lojas só poderão oferecer Pix como meio de pagamento se forem cadastradas junto ao BC ou utilizarem intermediadoras autorizadas, como Cielo, MercadoPago, PagSeguro, entre outras centenas de empresas. O PayPal, por exemplo, teve o pedido negado pelo Bacen. Veja, a seguir, como funciona o novo sistema para compras online e tire as principais dúvidas.

Como usar o Pix para pagar compras

O Pix deverá ser oferecido como uma das opções de pagamento ao finalizar uma compra em algumas lojas online na Black Friday 2010. Se estiver disponível, o ícone do sistema surgirá na hora de finalizar o pedido, ao lado dos cartões de crédito e débito, do boleto ou do depósito bancário.

Em compras presenciais, o estabelecimento deverá mostrar o QR Code para pagamento no caixa. O cliente, portanto, precisa apenas abrir o app do banco no celular, escanear o código e conferir os dados de pagamento antes de confirmar com sua senha pessoal. Já na Internet, há duas formas de prosseguir com o pagamento, dependendo do aparelho utilizado.

No computador, o consumidor deve buscar pelo QR Code do Pix e escaneá-lo usando o aplicativo do banco no celular. Já ao navegar pelo e-commerce no próprio aparelho, o site poderá indicar a chave Pix a ser utilizada para uma transferência manual ou mostrar um link para iniciar o pagamento. No entanto, vale lembrar que a opção de usar o Pix com link depende do serviço de pagamentos utilizado na loja online. (TechTudo)