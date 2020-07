PREPARA A PIPOCA! Confira as séries que serão lançadas em agosto na Netflix Tem temporada nova de Lúcifer e The Rain, e lançamento nacional também; confira

30 JUL 2020 - 10h:11 Por Beatriz Rodas

Mundo Mistério (04 de agosto)

Nesta série original da Netflix, o youtuber e apresentador Felipe Castanhari explora enigmas da história e da ciência com seus colegas de laboratório. Juntos, eles usam humor e experiências científicas para responder perguntas como “O que acontece no Triângulo das Bermudas?”, “É possível viajar no tempo?” e “Como eram os cães pré-históricos?”. Cada episódio teve a consultoria de especialistas como professores, médicos e pesquisadores.

The Rain | 3ª temporada (06 de agosto)

A terceira temporada de The Rain, da Netflix, retoma a história no ponto deixado pela segunda. Anos após a chuva dizimar a população escandinava, Simone e Rasmus discordam sobre como salvar a humanidade: ele quer infectar todos com a mesma versão beta do vírus que o transformou em um super-humano e ela insiste que deve haver uma cura. Será que os dois conseguirão deixar as diferenças de lado e fazer a coisa certa?

Natureza Discreta (7 de agosto)

Esta série documental mostra animaizinhos fascinantes lutando para sobreviver em diversos mundos escondidos.

Alto Mar | 3ª temporada – 07 de agosto de 2020;

Quando o navio Bárbara de Braganza sai da Argentina para o México, Eva aceita a missão de acabar com um cientista que leva um vírus fatal a bordo. Com Marco Pigossi no elenco.

Vem Cantar! Alemanha (07 de agosto)

Neste campeonato de karaokê apresentado por Palina Rojinski, os competidores mais afinados podem ganhar até 30.000 euros.

Sunset – Milha de Ouro | 3ª temporada (07 de agosto)

Grandes mudanças chegam ao Oppenheim Group na série da Netflix: após fecharem uma grande venda, uma corretora enfrenta um fim de namoro complicado.

Greenleaf | 5ª temporada (12 de agosto)

Com a igreja da família à beira da destruição, os Greenleaf enfrentam seus rivais e tentam resolver os problemas do passado.

3% | 4ª temporada (14 de agosto de 2020)

Na última temporada desta série brasileira, o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática ao Maralto. A proposta de paz acaba sendo o pretexto para a destruição que definirá o futuro desse mundo dividido.

Dirty John – O Golpe do Amor (14 de agosto)

Uma socialite chega ao limite durante um divórcio complicado que acaba em tragédia. Baseado em um crime real.

Assalto ao Banco Central (14 de agosto)

Baseada no roubo de 33 milhões de dólares do banco central da Colômbia, em 1994, que abalou o país. Estrelando Andrés Parra e Christian Tappan.

Glow Up | 2ª temporada (14 de agosto)

Um novo grupo de competidores precisa usar muita técnica e criatividade para ser o próximo astro ou estrela da maquiagem no Reino Unido.

Teenage Bounty Hunters (14 de agosto)

Após capturarem um fugitivo por acidente, duas gêmeas unem forças com um veterano caçador de recompensas para entregar criminosos à justiça de Atlanta, Estados Unidos.

Biohackers (20 de agosto de 2020)

Mia vai cursar medicina atrás de um professor que ela suspeita estar ligado a uma tragédia do passado de sua família e acaba envolvida no mundo do biohacking.

Lucifer | 5ª temporada – Parte 1 (21 de agosto)

Lucifer faz um retorno triunfal, mas parece um pouco…estranho. Chloe repensa o amor, Ella finalmente encontra um cara legal e Amenadiel se adapta à paternidade.

Hoops (21 de agosto)

Nesta série de animação original da Netflix, um técnico de basquete mal-humorado faz de tudo para colocar seu time na linha e chegar às divisões principais. Não vai ser mole!

Gatunas | 2ª temporada (25 de agosto)

Três garotas de diferentes círculos sociais se tornam amigas após descobrirem que têm algo em comum: o hábito de furtar. Agora, elas estão de volta para a segunda temporada.

Mansão de Praia (26 de agosto)

Conheça as mansões luxuosas dos ricos e famosos na badalada região norte-americana dos Hamptons.

Sou um Assassino | Em Liberdade (28 de agosto)

Será que um assassino que foi condenado à morte por um crime brutal há quase 30 anos consegue se reintegrar a uma sociedade que mal conhece?

Cobra Kai | 1ª e 2ª temporadas (28 de agosto)

Cobra Kai é situada 30 anos depois dos eventos de Karate Kid 3 – O Desafio Final. Na trama, William Zabka (Johnny Lawrence) reabre o antigo dojô Cobra Kai. Com a reabertura do dojô, a rivalidade com o agora bem sucedido Daniel LaRusso (Ralph Macchio) reacende. O protagonista agora luta para manter o equilíbrio em sua vida sem o Sr. Miyagi.