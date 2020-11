SAúDE Conheça cinco alimentos que ajudam na má digestão Alimentos 100% naturais e fáceis de encontrar

6 NOV 2020 - 08h:21 Por Redação

Os alimentos que ajudam a melhorar a digestão além de serem 100% naturais, são muito fáceis de encontrar. Muitos órgãos trabalham juntos para formar seu sistema digestivo, e esses órgãos tomam os alimentos e líquidos que você come e os decompõem em formas mais simples, como proteínas, carboidratos, gorduras e vitaminas. E as enzimas digestivas são necessárias para esse processo, pois elas quebram moléculas como gorduras, proteínas e carboidratos em moléculas ainda menores que podem ser facilmente absorvidas.

Se o corpo é incapaz de produzir enzimas digestivas suficientes, as moléculas dos alimentos não podem ser digeridas adequadamente. Isso pode levar a distúrbios digestivos, como intolerância à lactose. Assim, comer alimentos que são ricos em enzimas digestivas naturais pode ajudar a melhorar a digestão.

Confira 5 alimentos que ajudarão na má digestão:

Gengibre

O gengibre é uma raiz que auxilia na secreção gástrica e tem o poder anti-inflamatório natural, que ajuda muito na sensação de queimação, dor e náusea. E também essa raiz é capaz de acelerar o metabolismo e favorece na queima de gordura corporal.

Banana

A banana são fontes apreciável de Vitamina A, Vitamina C, fibras, potássio, açúcar, hidratos de carbono e vários minerais. Por causa da sua fonte rica em fibras, a banana ajuda a melhorar a digestão e a regularizar as funções do intestino.

Abacaxi

O abacaxi contém 0% de gordura e colesterol, é abundante em Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C, potássio, manganês, cobre e vários outros minerais e nutrientes que nosso corpo necessita regularmente.

Couve

A couve é uma hortiça rica em minerais, como (cálcio, ferro e fósforo) e Vitamina A, Complexo B e Complexo C.

Devido ao seu alto teor de fibras, a couve auxilia em aliviar a prisão de ventre, evita ressacas, enfermidades no fígado, ajuda em menstruação dolorosas, bronquite, artrite e muitos outros benefícios.

Ameixa

A ameixa é uma fruta que contém um alto teor de fibras solúveis e insolúveis, contém potássio, cobre, ferro, cálcio, magnésio e determinados ácidos orgânicos digestivos. É rica em Vitamina A, Vitamina C, Vitamina K e Complexo B.