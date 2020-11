EDUCAÇÃO Conheça cinco jogos infantis que auxiliam na aprendizagem Educação durante o período de pandemia

Durante o período de pandemia as crianças tendem a ficar mais tempo em aparelhos eletrônicos como celulares e computadores. Para tornar esse tempo em frente as telas mais divertido e educativo, conheça 5 jogos infantis que ajudarão as crianças a se desenvolver.

1 – Jogos de matemática

Em Jogos de Matemática, as crianças podem se divertir com testes de adição e subtração. As operações básicas são ensinadas de maneira divertida, com desenhos ilustrados e pequenas histórias para melhor contextualizar o aprendizado.

2 – Colorir e aprender

Livros de colorir continuam sendo uma diversão garantida para crianças de todas as idades. Porém, em tempos digitais, que tal ensiná-las a colorir também por meio de aplicativos? Essa é a ideia do Colorir e Aprender.

3 – Jogos de aprendizagem

O app reúne 15 jogos educativos para bebês, todos eles com indicativo de função. Por exemplo, você pode estimular as crianças a conhecerem cores, formas, ordenações, combinações e outras possibilidades.

4 – Capitais de todos os países do mundo

Além de esse ser um conhecimento complementar importante para as aulas de Geografia e História, saber as capitais dos países ajuda qualquer pessoa a expandir horizontes. O game educativo Capitais de todos os países do mundo funciona como uma espécie de Quiz. Além das capitais dos 197 países independentes do mundo, há ainda a lista com 43 territórios dependentes para você identificar.

5 - Left vs. Right: Treino Cerebral

Testes de consciência, adaptabilidade, raciocínio, reflexo, precisão e paciência. Assim são os jogos mentais propostos pelo app Left vs. Right: Treino Cerebral. São 51 jogos distintos em 6 categorias que exploram algumas das nossas capacidades de raciocínio. Porém, há limitações na versão gratuita quanto à quantidade de testes diários.