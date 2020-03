CANAL 1 Coronavírus: Globo para todas as novelas Por causa do novo coronavírus, já classificado como uma pandemia

17 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Por causa do novo coronavírus, já classificado como uma pandemia, o Grupo Globo decidiu parar as gravações de todas as novelas e assim como dos demais produtos da dramaturgia.

Em função desta drástica decisão, que visa principalmente o bem-estar dos seus funcionários, os trabalhos agora serão centrados em dois princípios: organizar encerramento das atuais produções e, ao mesmo tempo, estudar reprises que serão exibidas nesses horários.

Já ficou decidido que “Amor de Mãe”, produção das 21h, será a primeira a ter suas gravações interrompidas. Na sequência será a vez de “Salve-se Quem Puder”, cada uma dependendo de um bom momento da trama.

Quanto a “Éramos Seis”, em seus momentos finais, vai encerrar na data prevista, 27 de março, mas ainda não há uma decisão se “Nos Tempos do Imperador”, a sua substituta, estreará ou não no dia 30. Quase certo que não.

A direção da dramaturgia da Globo também estuda o que será colocado no lugar delas. Este é o quadro oficial.

TV Tudo

Esquema de série

Essa decisão sobre as novelas da Globo será tratada basicamente como “Final de Temporada” – cada uma deixando um gancho importante para sua retomada, que ninguém sabe quando acontecerá. É a orientação passada para todos os autores.

Entretenimento

Assim como o “Mais Você”, o “Altas Horas”, do Serginho Groisman, do jeito que é e com a presença de público, teve as suas gravações canceladas. Uma outra maneira está sendo analisada para que os trabalhos do programa não sejam interrompidos e suspensa a sua exibição.

Sem saída

Assim como em todo lugar, também nas emissoras de televisão o drama do coronavírus está muito presente. Preocupando e levando a todos a tomar medidas emergenciais

Gravações suspensas

No SBT, por exemplo, as gravações dos programas Silvio Santos, Raul Gil e “A Praça é Nossa” estão suspensas por tempo indeterminado. Por enquanto, “Domingo Legal” e “Eliana” devem seguir normalmente, mas sem plateia.

Mesma situação

Na Record, ontem, a gravação do “The Four”, da Xuxa, foi mantida. Porém, com plateia mínima. Num auditório para quase 500 pessoas, só 30 foram autorizadas a entrar.

Outro problema

“Gênesis”, a próxima bíblica da Record, segue com suas gravações no Marrocos, um país que também vem adotando cuidados com relação à doença. Os voos de alguns lugares da Europa, por exemplo, foram suspensos.

Roteiro

Não há, no entanto, nenhuma garantia que “Gênesis” irá estrear em abril, como a princípio se confirmou. Elenco e equipe no Marrocos estão sendo monitorados, mas na volta ao Brasil terão que obedecer a um período de quarentena.

Insegurança

No Rio, as gravações de “Amor Sem Igual”, novela da Record, prosseguem normalmente, apesar da preocupação do elenco. Muitos atores estão assustados, em especial os idosos.

A Record, vale informar, enviou uma cartilha de prevenção contra o coronavírus para a equipe. Se as gravações vão parar ou não, é uma decisão que ainda não foi tomada. Os atores querem parar.

Cuidados

Assim como Globo e SBT, observa-se que a Record também vem adotando uma série de medidas para preservar seus funcionários. Medidas, aliás, que não combinam com declarações do seu dono, Edir Macedo, “que coronavírus é inofensivo e que Satanás e mídia promovem o medo”.

Não tem como

A direção de esportes do Grupo Globo, também em função do atual momento, decidiu cancelar a gravação do “Grande Círculo”, programa do Milton Leite. Será colocada uma reprise.

A propósito

O esporte da Globo começou a semana com um número bem reduzido de pessoas nas redações. Quem puder trabalhar em casa, o fará. Por enquanto, os programas ao vivo continuam no ar.

Novos integrantes

A Globo anunciou ontem a chegada de Monique Alfradique, para fazer os bastidores, e do chef Rafael Costa e Silva ao reality “Mestre do Sabor”. José Avillez, que chegou a fazer algumas gravações para a nova edição, deixou o programa e voltou a Portugal. Justificou que precisa ficar ao lado do seu pessoal, por causa do coronavírus.

(Crédito Camilla Maia/TV Globo)

Bate – Rebate

Diante de tantas restrições e recomendações para que as saídas de casa se reduzam ao mínimo indispensável, naturalmente a TV será mais acionada...

... Medidas que já começam a mexer com o Ibope...

... A tendência natural é o crescimento do número de ligados...

... O “Fantástico”, por exemplo, no domingo, fechou com 24 de média e 34 de share.

A Igreja Mundial do Poder de Deus realiza neste momento um culto com centenas de pessoas, dentro de sua igreja no Brás, em São Paulo...

... No meio delas, idosos e crianças...

... E com transmissão, ao vivo, pela Ideal TV, canal 32, em São Paulo.

Na Record já existem sérias preocupações com o domingo...

... Considerando o Ibope, desde o “Hoje em Dia” até o “The Four”, nada está funcionando.

A diretora Cininha de Paula já está envolvida nos trabalhos da próxima temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”.

Os canais SporTV já estão se preparando para uma nova maratona de reprises. Efeito coronavírus.

C´est fini

A Record e o Grupo Turner (TNT), parceiros no formato "Game of Games", nova atração do programa "Hora do Faro" que seria gravada na Argentina, puxaram o freio de mão. Até segunda ordem, os trabalhos estão suspensos, por causa do Coronavírus, no país vizinho, que fechou as fronteiras. As gravações deveriam acontecer nos estúdios da Rede Telefe, com produção da Chango.