CANAL 1 Coronavírus vai modificar escalações das próximas novelas Muito do que estava confirmado até outro dia, não vale mais

20 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Na Globo, muito do que estava confirmado até outro dia, em relação a reserva de atores para as próximas novelas e séries, não está valendo mais.

Rever todas as escalações será só mais uma necessária e inevitável medida, além das providências tomadas e conhecidas, como fechar os estúdios, suspender gravações e recorrer a reprises.

Como exemplo: "Verdades Secretas 2", projeto de Walcyr Carrasco para a Globoplay, terá problemas para manter nomes até aqui considerados imprescindíveis, como os de Marieta Severo, Reynaldo Gianecchini e Camila Queiroz, entre os principais.

Marieta já está comprometida com "Um Lugar ao Sol", da Lícia Manzo, anunciada como próxima novela inédita das nove. Gianecchini, também, com a peça "Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças", além de Camila Queiroz ter revelado insegurança em retomar o papel de Angel.

Estes são só alguns, porque existem outras tantas situações.

TV Tudo



Por exemplo



O que será da Taís Araújo é um outro caso que chama atenção.

Possivelmente, na retomada dos trabalhos, ela estará dividida entre "Amor de Mãe", no seu reinício de gravações, a série "Aruanas", onde é uma das protagonistas, e o próximo "PopStar". E aí?



Home office



As tantas medidas tomadas na programação da Globo não levaram setores como o entretenimento e a dramaturgia a paralisarem totalmente as suas atividades.

Ao contrário. Boa parte dos seus integrantes, mesmo em casa, continua trabalhando normalmente.



Contribuição



Por outro lado, para ampliar a sua capacidade de informar, 40 profissionais do esporte em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Brasília foram incorporados pelo departamento de jornalismo.

Entre eles, repórteres, repórteres cinematográficos e editores de texto.



Doação da Xuxa



Xuxa, por meio de uma das suas empresas, anunciou que fará doação de R$ 1 milhão para o SUS destinar aos atendimentos de pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

Em 2010, em parceria com alguns amigos, ela doou 19 toneladas de alimentos e materiais de higiene pessoal para vítimas de um deslizamento de terra no Rio de Janeiro.



Não é por aí



A Band, com o melhor dos propósitos, ampliou a sua faixa de jornalismo, inclusive antecipando a entrada do pacote noticioso para as 3h45, com o "Primeiro Jornal".

No entanto, cobrar audiência não será a medida mais lógica.



Preocupação primeira



Ainda em relação a este novo pacote de jornalismo da Band, o principal desafio é apresentar um trabalho de qualidade.

Quanto à audiência, a faixa das 4h da manhã, já de algum tempo, tem um número de ligados estabelecido, em torno de 14, que quase não se altera. E não há registro de público novo. Para conseguir alguma cosia será necessário tirar da concorrência.



Cancelado



Conforme anunciado, ontem, quinta, Sikêra Junior participaria das gravações do "Mega Senha", do Marcelo de Carvalho, na Rede TV!.

Porém, na última hora, por precaução contra o coronavirus, desistiu da viagem de Manaus a São Paulo.



A propósito



Contestando nota de ontem, a Rede TV! pediu espaço, dizendo que está "acompanhando as atualizações do coronavírus (Covid-19) e adotando medidas preventivas".

E que desde o último domingo, quando o "Encrenca" foi exibido sem plateia, a emissora suspendeu a participação do público em todas as gravações previstas para esta semana.



E continua



No mesmo comunicado, a Rede TV! ainda informa que todos os funcionários mais velhos, Boris Casoy e Nelson Rubens entre eles, já foram afastados.

E diz que adotou "os procedimentos internos de higienização e outras providências que possam colaborar para conter a propagação do vírus".



Tudo muito bom...



Tudo muito bem, mas por que só a Rede TV!, entre todas, insiste em continuar gravando seus programas? Por que só ela?

Será que produtores, técnicos e os próprios apresentadores precisam correr este risco?



Cobertura especial



A cobertura sobre a pandemia da Covid-19 ganhou prioridade na GloboNews. No próximo domingo, a canal vai reunir Leilane Neubarth e Christiane Pelajo em um especial de três horas, ao vivo, com análises, entrevistas com especialistas e autoridades, além do time de comentaristas.

Este trabalho terá início às oito da noite.

Bate – Rebate



· Nada é comunicado ainda, mas a Record já estuda nova data para o lançamento de "Gênesis"...

· ... Com metade do seu pessoal ainda no Marrocos e a necessidade da quarentena no retorno ao Brasil, já compromete o plano inicialmente estabelecido...

· ... Portanto, mesmo com a situação melhorando muito nos próximos dias, não será mais em abril...

· ... Resta agora a definição da nova data.

· Este, no entanto, está longe de ser um problema só da Record...

· ... A própria Globo, no começo da semana, distribuiu dois comunicados sobre as suas mudanças...

· ... É uma necessidade que emissora nenhuma, nem as mais organizadas, consegue escapar.

· Globoplay ainda não tem os números, mas tudo indica que neste mês de março será batido seu recorde de acessos.

· "De Perto Ela Não é Normal", com Suzana Pires, chega aos cinemas no dia 2 de abril...

· ... Um filme repleto de participações especiais. Por exemplo: Angélica, Ivete Sangalo Marcelo Serrado, Gabi Amarantos e Otaviano Costa, entre outras.



C´est fini



As produtoras independentes também sofrem os efeitos da pandemia.

A Medialand, uma das principais, suspendeu as gravações de 5 séries: "Os Szafirs - Temporada 2", "Investigação Criminal - T10", "Nos campos do Holocausto - T2", "Operação Policial - T7" e "O Futuro da Energia". Muitos de seus colaboradores já estão em trabalho home office.