LITERATURA Descubra qual é a programação mental para a prosperidade! "A ciência de ficar rico" é um método prático para transformar o desejo de ganha

22 JAN 2020 - 09h:19 Por Valdecir Cremon

Já imaginou viver toda prosperidade e alcançar o sucesso que sempre desejou? A ciência tem provado que todos podem reprogramar a mente para conquistar o que se almeja na vida. Para isso, é necessário ter pensamentos positivos, prática, objetividade, persistência, entre outras coisas.

Envolto neste assunto, a obra A ciência de ficar rico, do autor Wallace D. Wattles, relançada pela Editora Edipro, apresenta um método que possui precisão matemática para todos aqueles que desejam alcançar o sucesso financeiro. Baseado em regras universais, visualização criativa e a lei da atração, essa obra de 1910 mantém-se relevante até nos dias atuais e serviu como base para a criação do best-seller O segredo, da autora Rhonda Byrne.

Para ajudar os leitores nesse processo de prosperidade, separamos quatro passos baseados no livro A ciência de ficar fico, para programar a mente em busca da riqueza que tanto almeja. Confira:

Seja grato: É preciso, sempre que possível, formar uma imagem mental do que se é desejado e contemplar ela o máximo de tempo com a profunda gratidão que aquilo nos será dado. Faça da gratidão um hábito, comece e termine o dia fazendo uma lista por tudo aquilo que você é grato, incluindo as coisas mais simples. E lembre-se, sempre imagine como se você já tivesse tudo e agradeça ao Universo por isso, pois tudo o que existe, é criado primeiro em nosso pensamento!

Imaginar para transformar a realidade: Segundo Wallace D. Wattles, para conseguir a riqueza, é preciso aprender a pensar de modo certo e positivo. Para isso, é necessário ter certeza das coisas que deseja, sem conceitos vagos ou até mesmo “nebulosos”. Por exemplo, muitos generalizam a ideia de ser rico, enquanto o certo é ser preciso naquilo que pede, se deseja ser bilionário, imagine a quantia certa que gostaria de ter. Ao ter isso em mente, nitidamente e de forma intensa, a energia do subconsciente será refletida e passará em retornos surpreendentes para sua vida.

Assuma o controle da sua prosperidade financeira: Para isso, é necessário que mude seus paradigmas sobre dinheiro, pessoas ricas, além de parar de se culpar por erros financeiros já cometidos anteriormente, assim, fazendo aos poucos uma reprogramação mental para a riqueza. Você pode criar novos hábitos para sua riqueza e prosperidade, o primeiro passo é assumir a responsabilidade por seus resultados, não gastar tempo e energia culpando terceiros ou se culpando. Basta fazer uma auto avaliação, faça uma lista com seus erros, inseguranças e suas crenças em relação ao dinheiro e comece a corrigir o que for necessário. E claro, sempre mentalizando e sendo grato!

Seja criativo não apenas competitivo: O livro mostra a importância do pensamento criativo e ensina aos leitores que é preciso entender que nada será tirado de ninguém, afinal, somos criadores e não competidores. Nunca tenha inveja do que o outro conquistou, pois se você ficar parado apenas observando o que o semelhante tem, você não conseguirá correr atrás das suas próprias conquistas!

Sobre o autor: Nascido e criado em uma fazenda do interior de Illinois, nos Estados Unidos, Wallace D. Wattles (1860-1911) foi um escritor do movimento do Novo Pensamento, corrente que reuniu autores, filósofos e religiosos do século XIX em torno de temas como a metafísica, o pensamento positivo, a visualização criativa e a lei da atração. Era um entusiasta do socialismo cristão, tendo concorrido a duas eleições distritais pelo Partido Socialista da América, sem nunca ter sido eleito, entretanto. Uma carta publicada por sua filha Florence Wattles na revista “Nautillus”, após sua morte, indica que Wattles teve uma prolífica carreira como escritor, publicando artigos em revistas ligadas ao movimento do Novo Pensamento. A editora da Nautillus, Elizabeth Towne, também foi a responsável pela edição de seus principais livros. Faleceu no Tennessee e teve seu corpo transportado para Elwood, em Indiana. Em respeito à sua memória, no dia de seu funeral, todos os comerciantes da cidade de Elwood cerraram as portas por duas horas.

Ficha técnica

Título: A ciência de ficar rico – O livro clássico do sucesso financeiro

Autor: Wallace D. Wattles

Editora: Edipro

Assunto: Autoajuda

Preço: R$ 29,90

ISBN: 9788552101147

Edição: 1ª edição, 2019