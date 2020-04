EDIÇÃO Dez aplicativos para iPhone e Android para editar vídeos Conheça uma lista com os melhores aplicativos para editar seus vídeos pelo celul

15 ABR 2020 - 16h:00 Por Redação

Aplicativos para fazer vídeo podem ser úteis na hora de editar clipes pelo celular. Os apps podem facilitar o compartilhamento do vídeo no YouTube, além de terem recursos como transições, efeitos de movimento, filtros de cores e legendas. Cada editor de vídeo para celular tem suas vantagens, então é comum ter dúvidas na hora de escolher o ideal para você. Por isso, a lista a seguir traz dez opções diferentes de serviços de edição de vídeo disponíveis para celulares Android ou iPhone (iOS).

Na lista há ferramentas avançadas como iMovie, Splice e InShot, além de aplicativos de vídeo para edições básicas, como Likee, VivaVideo e Filmr — este último, um editor de vídeos grátis desenvolvido por brasileiros. Confira a lista completa para descobrir qual o melhor editor de vídeo para você.

1. InShot

O InShot é um aplicativo gratuito que permite fazer vídeo com fotos. Disponível para Android e iPhone, ele tem uma interface simples e intuitiva e aceita montar projetos com vídeos, áudios, imagens e efeitos populares. InShot identifica a faixa de áudio do vídeo e permite realizar edições ou acrescentar trilha sonora a partir de músicas da biblioteca do celular.

O editor ainda oferece redimensionamento para diferentes tipos de visualização, como vídeos horizontais e verticais, e padrões para diferentes redes sociais. Além disso, é possível aplicar efeitos de zoom e modificar fundos. O vídeo editado pode ser baixado ou compartilhado em redes sociais e mensageiros.

2. iMovie

O iMovie é um programa de edição de vídeo gratuito da Apple. Disponível somente para iOS, a ferramenta conta com recursos poderosos que podem ajudar a criar projetos de qualidade mesmo sem conhecimento técnico de edição. A plataforma oferece temas para aberturas, legendas, descrições e efeitos diversos que podem ser aplicados sobre as cenas.

A interface do aplicativo oferece a tradicional linha do tempo para adicionar ou remover diferentes clipes de vídeo e faixas de áudio. Os vídeos criados no iMovie são importados para o celular em tamanhos variados e podem ser compartilhados diretamente em mensageiros e redes sociais.

3. Likee

Disponível para iPhone e Android, Likee é um app para fazer vídeo na hora ou importar arquivos da biblioteca do celular. A ferramenta não se compara a outras alternativas da lista no que diz respeito a interface profissional, já que o Likee também é uma rede social. No entanto, usuários de aplicativos como Instagram ou TikTok podem encontrar mais facilidade para trabalhar em seus vídeos.

O app permite inserir efeitos especiais, figurinhas, legendas e trilha sonora. Ao final da edição, é possível compartilhar no feed de usuário no Likee e exportar a mídia para a galeria do smartphone. A plataforma também funciona como uma rede social em que usuários podem seguir perfis e realizar comentários em produções de vídeos de outras pessoas.

4. Filmr

O brasileiro Filmr foi escolhido pela Apple como um dos melhores aplicativos de 2019. A plataforma oferece interface simples e recursos de edição intuitivos para que criadores de conteúdos possam realizar produções pelo celular com um fluxo de trabalho mais dinâmico. O aplicativo de fazer vídeo oferece recursos que podem melhorar significativamente uma produção, como transições, filtros e efeitos diversos para alterar o aspecto das cenas.

Como diferencial, o Filmr oferece a opção nativa para gravação de vídeos com inserção de elementos de realidade aumentada, intitulados de Filmr Toys. O aplicativo conta com integração para compartilhamentos em diversas redes sociais, entre elas Instagram e Facebook. Além disso, os arquivos podem ser postados diretamente no YouTube.

5. GoPro App

O GoPro App é um app de vídeo que oferece recursos de edição e compartilhamento de clipes no celular. Ele funciona para mídias criadas em diferentes dispositivos, como câmeras DSLR, smartphones e, é claro, em uma GoPro. A interface oferece gráficos de efeitos, legendas com fontes estilosas, filtros e transições que podem elevar a qualidade de qualquer produção. O aplicativo também oferece dezenas de opções de músicas para trilha sonora.

O compartilhamento das mídias nas redes sociais é simples. Além disso, a plataforma oferece dicas de engajamento, como a duração ideal de um vídeo para determinada rede social — recurso que pode ser interessante para criadores de conteúdo. A interface de edição permite mesclar, em um projeto, diferentes clipes de vídeo, áudio e até mesmo fotos.