COMPRAS Dicas para você comprar o melhor Notebook na Black Friday Black Friday 2020 acontece na próxima sexta-feira

23 NOV 2020 - 12h:58 Por Redação

A Black Friday 2020 acontece na próxima sexta-feira (27) e é uma boa oportunidade para quem pensa em comprar um notebook novo. Para isso, é importante ficar por dentro de recursos e tecnologias que os produtos trazem, como processadores recentes, SSDs e possibilidades de upgrades no futuro. Da mesma forma, checar os valores de algum tempo atrás é uma boa maneira de evitar cair em descontos falsos, pagando pela “metade do dobro”. Confira a seguir cinco dicas para escolher o notebook certo na Black Friday deste ano.

1. De olho no histórico de preços

Com a pandemia do coronavírus e a alta do dólar, produtos eletrônicos como notebooks acabaram ficando mais caros ao longo do ano. Sendo assim, é importante ficar atento e pesquisar com atenção para saber se aquele produto está mesmo com desconto e assim fugir de falsas promoções.

A dica aqui é usar ferramentas de comparação de preços, como é o caso do Compare TechTudo – e outras como o Zoom e o Buscapé. Use a pesquisa do comparador que você escolher para encontrar o produto e na página que detalha preços e lojas, você encontra um mapeamento histórico que mostra a evolução dos preços em meses.

Na imagem, usamos o Compare TechTudo para pesquisar uma versão específica IdeaPad S145 da Lenovo. Observe que o preço do notebook disparou nos últimos dias, recuperando patamares de meses atrás: isso pode indicar que os lojistas estão aumentando o preço agora para reduzi-lo na Black Friday.

2. Prefira modelos com SSD

SSDs garantem mais performance ao seu computador, já que atividades de gravação e leitura ocorrem de forma eletrônica, o que deixa a inicialização do sistema mais rápida. SSDs também significam maior durabilidade: ao contrário dos HDs comuns, esse tipo de produto não é tão afetado por quedas e pancadas e tendem a durar mais tempo na mão dos usuários mais desastrados.

Mesmo modelos intermediários mais acessíveis das marcas mais famosas já contam com SSDs instalados em algumas de suas versões. Aqui é importante apenas ter em mente de que existem diferentes tecnologias para esse tipo de armazenamento: SSDs tipo SATA são muito mais rápidos que HDs, mas ainda assim são mais lentos que os SSDs com tecnologia NVMe.

Ao escolher um notebook com SSD é comum que você tenha que se contentar com uma unidade de armazenamento menor, com 128 ou 256 GB de espaço. Por conta disso, também vale ficar de olho em modelos com armazenamento híbrido, ou seja, que saem de fábrica com SSD para o sistema operacional e um HD extra de 1 TB de espaço.

3. Possibilidade de upgrades são importantes

Em notebooks, você não pode trocar componentes como processador e placa gráfica, mas há uma grande variedade de modelos no mercado que permitem que o usuário troque o SSD interno, ou mesmo instale mais SSDs e HDs para aumentar o espaço total.

Outra via para melhorar o desempenho do laptop é a instalação de mais memória RAM, também possível em boa parte dos modelos disponíveis no mercado. Com isso, você pode comprar um notebook com 8 GB de RAM hoje e aumentar esse total para 16 GB no futuro, quando considerar que precisa de mais performance.

Notebooks que trazem SSD e RAM soldados na placa-mãe, impedindo qualquer tipo de upgrade, tendem a ter perfil ultrafino e preços mais altos, mas há alternativas intermediárias com esse tipo de design. Por conta disso, sempre busque se informar a respeito da ficha técnica do produto antes da compra.

4. Procure processadores recentes

Intel e AMD têm ciclos quase anuais de lançamentos de novas gerações de processadores e é importante que você dê preferência para modelos com CPUs mais recentes. Processadores mais novos são mais eficientes, o que representa menor consumo de energia, e sempre garantem maior performance do que os modelos antecessores – em alguns casos, a diferença entre uma geração e outra pode bater a casa dos 20% em desempenho, o que é uma diferença considerável.

Em 2020, a AMD ainda tem presença tímida no mercado nacional com suas duas últimas séries de processadores como o Ryzen 5 3500U, que são CPUs de terceira geração. Mas a empresa já anunciou novidades, como é o caso do Ryzen 4500U, que fazem parte da última revisão da arquitetura Zen. No entanto, em qualquer um dos casos, você estará levando para casa um produto bastante atual.

Do lado da Intel, a previsão é de que os primeiros notebooks com processadores da geração 11 cheguem ao mercado no ano que vem. Enquanto os novos chips não chegam, as opções de décima e oitava geração são os mais recentes da marca para notebooks de perfil doméstico no mercado brasileiro. Vale lembrar que não há nona geração para esse formato, apenas para workstations e notebooks gamer.

5. Precisa de placa de vídeo dedicada?

Um diferencial importante entre diversos modelos de notebooks é a presença ou não de placa de vídeo dedicada. Esse recurso de hardware garante que o laptop tenha maior capacidade de processamento em tarefas que exigem mais performance de vídeo, como é o caso de modelagem em 3D e edição de vídeo, sob o ponto de vista de uso profissional, ou mesmo games, para quem quer um notebook mais de olho no lazer.

Placas gráficas dedicadas podem ser as Radeon da AMD ou as GeForce da Nvidia e há vários níveis de performance – e preço – associados a cada versão disponível no mercado.

Assim como nos processadores, é interessante que você procure as versões mais recentes. Se você procura um produto para rodar jogos com boa qualidade gráfica, é importante ter em mente que modelos com uma placa de vídeo mais avançada são os mais recomendados. Esses notebooks têm sistemas de ventilação mais poderosos, capazes de desempenhar funções mais pesadas sem travar ou esquentar muito.