Direção da Record também é obrigada a rever seu trabalho

4 ABR 2020 - 07h:00 Por Flávio Ricco

Como o atual cenário não indica nada diferente ou não se se tem ainda nenhuma projeção mais animadora, todas as TVs trabalham com a possibilidade de realizar menos da metade do que foi planejado para este ano.

Na melhor das hipóteses, em termos de produção, nada será reativado antes de junho ou julho, daí a necessidade que passará a existir de reestudar todo o calendário e procurar se adaptar a um período de atividades muito mais curto.

Record, por exemplo, como reality show, só trabalha com a certeza da “Fazenda”. Todos os outros, os que irão seguir em frente, só em 2021. Talvez, ainda, o “Canta Comigo”, mas sem muita segurança.

Quanto às novelas e obrigada a paralisar as atividades de “Gênesis”, a sua direção mantém a certeza que a estreia se dará ainda este ano, mas em setembro ou outubro na melhor das hipóteses.

Não tem como ser diferente. Globo e SBT também terão problemas bem parecidos. A retomada será um novo desafio para cada uma.

Na paz

É possível assegurar que não existe nenhuma mudança prevista na direção da Record.

Data hoje, essa é a certeza, na contramão de algumas especulações em torno de troca de nomes ou posições

Ainda de lá

Na Record, depois que tudo passar, será reexaminda a situação do “Top Chef”, do Felipe Bronze.

As gravações da nova edição, bem adiantadas, tiveram que ser paralisadas. Falta a decisão sobre a final, se será ainda este ano ou só no próximo.

Tomou conta

O programa “Combate ao Coronavírus”, apresentado na Globo, todas as manhãs, merece reconhecimento pela seriedade com que é produzido.

Há, em sua condução por Márcio Gomes e por parte das pessoas chamadas a participar, um tratamento muito cuidadoso do assunto. Bem importante para o esclarecimento das pessoas.

Trabalho novo

A CNN Brasil, por sua vez, também tem apresentado entrevistas exclusivas das mais oportunas e interessantes.

Só nos últimos dias, autoridades na altura de Roberto Campos Neto, Armínio Fraga, Gleise Hoffmann, Paulo Guedes e Fernando Bezerra.

Árvore de Natal

O visual carregado, o que sempre se chamou de tela suja, é um modelo para todas as CNNs. Não tem como diminuir, por exemplo, toda aquela quantidade de GCs embaixo da imagem, com informações diferentes, simultaneamente ao que é falado ou comentado.

Porém estão sendo feitas divisões de telas bem interessantes, especialmente na entrada de duas pessoas de fora. Dedo do pessoal daqui.

Incêndio

A propósito dos bons serviços que, neste momento, a imprensa tem prestado, com informações e esclarecimentos, do lado mau chama atenção os palpites de algumas pessoas, que sem serem autoridades ou especialistas no assunto, se metem a falar do coronavírus.

Entre prefeitos, engenheiros e advogados, além de outros intrometidos, já teve de teve de tudo um pouco.

Internet

O canal Band Jornalismo do Youtube foi o que registrou maior número de visualizações de vídeos dentro da categoria "notícias" durante março em todo o Brasil.

O canal, que no mesmo mês superou a marca de 1 milhão de inscritos e alcançou 65,4 milhões de videoviews.

De volta

A Globo estreia na próxima segunda-feira a edição especial de “Malhação: Viva a Diferença”. Vencedora do Emmy Kids Internacional, a produção leva assinatura de Cao Hamburger e tem a proposta de celebrar a diversidade. Ambientada em São Paulo, narra a história de amizade entre cinco garotas: Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keyla (Gabriela Medvedovski).

Dia a dia

As decisões na teledramaturgia da TV Globo continuam sendo tomadas, mesmo com toda produção paralisada e estúdios fechados.

As reuniões por vídeoconferência acontecem com muita frequência, envolvendo direção, autores, diretores e responsáveis por diferentes setores.

Programa do Serginho

A edição especial do programa “Altas Horas”, do Serginho Groisman, neste sábado, na Globo, será com Zezé Di Camargo, Luciano, Chitãozinho, Xororó e Leonardo.

Mais um nesta fase dos “melhores momentos”.

Bate – Rebate

Assim como tantos outros, o programa do Rodrigo Faro, na Record, também não tem nada de inédito guardado...

· .. Com as gravações paradas, também será necessário recorrer a reprises.

· Outro detalhe: Sabrina Sato aceitou da melhor maneira possível a decisão da Record em parar com o “Domingo Show”...

· .. Evidente que ninguém, nem ela e nem a TV queriam chegar a tal ponto, mas não tinha como continuar...

· ... Apesar dos trabalhos bem avançados em relação a alguns quadros, o programa, no todo, não estava bem...

· ... Para seguir no ar seria necessário continuar com as gravações, algo que neste momento de coronavírus se tornou impossível...

· ... E por ser um programa novo, nem a possibilidade de reprisar alguma coisa tornou-se possível. Sinuca de bico.

· ... A direção da Record pode ser criticada pelas mudanças repentinas que costumeiramente promove, mas no caso da Sabrina não tinha como...

· ...Daí a decisão de colocar o “Made in Japão”, já todo gravado, nas noites de sábado.

C´est fini

Com todos os avanços observados, é curioso observar como o rádio ainda é tão importante. Neste domingo 20h, o programa “Caminhos da Reportagem”, na TV Brasil, vai mostrar as ondas curtas como um dos meios mais eficientes para levar informação a lugares distantes e nem sempre acessíveis.

O programa vai mostrar a contribuição da Rádio Nacional da Amazônia para os ribeirinhos.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery.