CANAL 1 - FLÁVIO RICCO Direção de “Amor de Mãe” quebra paradigmas História de novela vai juntar os personagens de Paloma Duarte e Henri Castelli

11 JAN 2020 - 09h:14 Por Redação



Novela por novela, assim como as demais, “Amor de Mãe” já tem a história dela, procurando fazer a sua cair o mais rapidamente possível na graça do grande público.

Natural que seja assim.

Só que na maneira de se apresentar ela está sendo ou tem procurado ser diferente de todas.

O enquadramento e a fotografia de maioria de suas cenas revelam a vontade de José Luiz Villamarim e sua equipe em apresentar uma direção mais corajosa.

Ou diferente daquela que o público se acostumou a encontrar em trabalhos do tipo, daí os consequentes e até esperados estranhamentos.

Há e percebe-se na quase totalidade das suas cenas, o desejo de quebrar paradigmas. Um maior arrojo nas tomadas e no uso de planos-sequência, pouco se importando se, às vezes, em determinadas situações, tem alguém de costas para as câmeras ou não.

Uma direção que pretende retratar o natural. Vale muito a experiência.

TV Tudo. Agora por quê?

“Amor de Mãe” está indo tão bem. Possui um elenco poderoso e todos têm chamado atenção. A história também é interessante. Mas o que a entrada da Anitta, além do barulho na mídia que possa causar, irá contribuir em alguma coisa? Alguém responde? Poderia muito bem pular essa parte. Uma bobagem.

Novo personagem

Depois de “Tempo de Amar” (2018), Gillray Coutinho volta às novelas da Globo como Sinval, o dono de um circo que chegará na Itapetininga de “Éramos Seis”. Isso vai mexer na trama, em especial com o Zeca, de Eduardo Sterblitch. Ele inclusive vai se candidatar para ser o novo homem-bala do circo.



Cobertura jornalística

Quem não possui os direitos da Olimpíada do Japão recorre à cobertura jornalística. Caso, também, do SBT, que terá profissionais no país durante o evento. A emissora vai enviar uma equipe com dois repórteres e um produtor. Os nomes ainda não foram definidos.

Data hoje

Na dramaturgia da Globo não se trabalha mais com a possibilidade de produzir novelas, nem mesmo mais curtas – entre 60 e 70 capítulos, para a faixa das 11h da noite.Agora e nunca mais. Um assunto, dizem, que internamente já foi esquecido.

Descanso

Após visita a Portugal ao lado do filho e direito a um encontrão com Luiz Bacci no mesmo hotel, Geraldo Luís já está de volta ao Brasil. Mas segue em férias na Record. Só voltará ao ar no fim do mês.

Vida normal

Por causa do nascimento de sua filha, Maria, dia 26 passado, Chay Suede se afastou por alguns dias das gravações de “Amor de Mãe”. Folga combinada e que em nada alterou os trabalhos da novela.

Faltou dizer

As gravações do “Extreme Makeover”, com Otaviano Costa, continuam acontecendo em São Paulo e em ritmo bem acelerado. Como novidade é que agora se confirma a estreia, dia 10 de março, no GNT.

Na volta

Direção da Band confirma a intenção de dar um segundo programa a Ana Paula Padrão. Isto será tratado, no começo de fevereiro, assim que ela retornar de férias e, se possível, em condições de estrear ainda neste primeiro semestre.

Gatunagem

Convites para festas no Copacabana Palace e no Hotel Unique já são golpes antigos, sempre com o uso do nome de alguém conhecido. Mas um dos mais novos, aplicados pela contravenção, é intermediação para participações em programas de TV. Cirurgiões plásticos ou profissionais ligados à beleza são os principais alvos. A bandidagem se faz passar por produtores da Globo.

Bate-rebate

Palmeiras e Corinthians disputam, na próxima semana, a sexta edição da Florida Cup, torneio internacional que no ano passado foi vencido pelo Flamengo...

O SporTV vai transmitir todas as partidas com exclusividade...

Os repórteres Guilherme Roseguini e Anselmo Caparica estarão em Orlando acompanhando a participação dos times brasileiros.

Esther Góes já terminou sua participação nas gravações da segunda temporada da série “Coisa mais linda”, da Netflix...

A partir deste sábado, no Teatro Commune, em São Paulo, ela vai ministrar uma oficina que visa preparar atores na construção de personagens da mitologia grega na atualidade...

“Electra”, de Sófocles, entre eles.

Assim como Renata Fan no “Jogo Aberto”, Neto também irá reassumir a apresentação de “Os Donos da Bola”, na Band, no dia 20.

Em cinco capítulos, “Onde está o emprego?” é a nova série do “Jornal da Record” que começa segunda-feira...

... Reportagem de Lucio Sturm, Fábio Menegatti, Rodrigo Vianna, Catarina Hong e Renata Loures.

Com apresentação de Bia Bergallo, o canal Music Box Brazil estreia neste sábado, 22h30, o programa “Tá em Casa”.

Artistas consagrados são recebidos em uma charmosa casa no Rio, onde falam de música, tocam seu repertório e participam de jogos. A direção é de Márcio Mazzeron.

Fila anda

Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, a história agora vai juntar os personagens de Paloma Duarte e Henri Castelli. Lígia passa a se envolver com o lutador Madureira, depois de ser traída por Joaquim (Joaquim Lopes).

O romance começa durante uma festa, em capítulo da próxima segunda-feira.

C´est fini

Na próxima semana, a cúpula da Globo vai se reunir para assistir ao primeiro capítulo de “Salve-se Quem Puder”, juntamente com parte da equipe da novela. As primeiras informações dão conta que Juliana Paiva e Deborah Secco estão roubando a cena.