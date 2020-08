CANAL 1 Discussão: Como serão as novelas pós-pandemia? Um assunto recorrente entre autores de novelas, envolve o futuro do formato

27 AGO 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

Um assunto recorrente entre autores de novelas, envolve o futuro do formato, duramente impactado pelos efeitos do novo coronavírus e obrigado a adotar uma série de protocolos para continuar existindo.

Para Mauricio Gyboski, ganhador do Emmy Internacional trabalhando com Aguinaldo Silva em “Império”, as emissoras estariam lidando melhor com as restrições impostas se o desejo antigo dos autores por trabalhos com menos capítulos e elenco enxuto tivesse sido atendido.

“Lembra das tramas dos anos 1970, com uma câmera apenas, fixa? E das novelas com 50/60 capítulos com patrocínio da Colgate/Palmolive, que nem exibição diária tinha? Lembra dos times de 20/25 atores que gravavam fora do Rio e viviam como uma trupe mambembe, hospedados em alguma pensão remota como Avancini [Walter, diretor] fez no passado? Vai ser por aí. Esse protocolo de segurança não será viável prática e financeiramente.

Entende ainda que, em dado momento, será mais barato e seguro testar todo mundo e isolar, limitando o convívio só entre a equipe. E nada que a classe artística não esteja acostumada, pelo menos os mais antigos, quando ficavam três meses em um set de cinema ou excursionando em longas temporadas teatrais.

Ritmo de seriados

Para Brunno Pires, também ganhador do Emmy com “Império”, as novelas vão ter que se adaptar ao ritmo dos seriados e pegar deles o que têm de melhor.

Avalia que, com o mundo em transformação, todos terão que aprender a sobreviver de uma forma diferente e evoluir. E o pessoal que trabalha no formato em questão também tem que estar de olho nessa evolução.

Arremate

Outros autores consultados pela coluna vão no mesmo caminho.

A sobrevivência do gênero passa por novelas mais curtas, com poucos personagens e tramas focadas nas relações entre as pessoas. Acreditam inclusive que, a partir daí, os custos serão mais compatíveis.

Fagundes na estreia

Antonio Fagundes é o entrevistado de estreia do “Podcast do Arcanjo”, do jornalista Miguel Arcanjo Prado em parceria com a OLA Podcasts, sob direção de Bruno Venga e curadoria de Bruno Motta. A partir do dia 3, haverá um episódio inédito toda quinta-feira sobre os bastidores da cultura.

Chumbo trocado

Marcelo Camargo, filho da Hebe, ficou de gravar um “Café com Selinho”, seu programa no YouTube, reunindo pessoas que trabalharam com ela, contando as suas verdadeiras histórias.

Meio que um troco ao que a série da Globo vem apresentando.

Cabeça pequena

Nunca essa questão dos direitos esportivos, em se tratando do campeonato brasileiro, esteve tão embolada. Tudo por culpa desse enrosco Globo-Turner-dirigentes.

Ontem, São Paulo e Athletico PR não teve transmissão pela aberta, paga, pay-per-view, nenhuma rede social e nem presença de público no estádio. Um jogo jogado às moscas. Onde já se viu? É um absurdo, nos tempos atuais, os clubes esconderem as suas marcas e seus patrocinadores.

Túnel do tempo

Lá atrás, quando a Globo ainda estudava nomes para o semanal “É de Casa”, houve uma abordagem em Edu Guedes, que está trocando a Rede TV! pela Band.

Por alguma razão, o negócio não se concretizou.

Situação curiosa

Edu Guedes, do lado dele, só quer falar do futuro no dia 20 de setembro, quando deixar a Rede TV!.

Mas ninguém na Band esconde mais que está tudo certo com ele. A sua contratação já é anunciada abertamente e para um programa na faixa da manhã.

Sem mais

O contrato de Rachel Sheherazade com o SBT termina em outubro. Não será em setembro, como foi falado inicialmente.

Mas a decisão já existe: não haverá renovação. Palavra oficial.

Por enquanto

A informação é que não existe nada sendo tratado sobre uma nova contratação para o jornalismo do SBT.

Márcia Dantas, que já vem apresentando o “SBT Brasil” às sextas-feiras e aos sábados, será efetivada na bancada.

Muito arriscado

Diante das circunstâncias e das dificuldades do atual momento, está bem complicado assegurar qualquer coisa sobre o futuro. Especialmente do SBT.

Mas já há quem assegure, no seu departamento de jornalismo, que até Carlos Nascimento não deverá renovar. Mesmo Silvio Santos gostando muito dele, deseja se aposentar.

Esperando

Alinne Moraes aguarda o toque de reunir da equipe de “Um Lugar ao Sol”, substituta de “Amor de Mãe”, para retomar seus trabalhos.

Ela fará uma das protagonistas da trama assinada por Lícia Manzo.

Bate – Rebate

• A partir da próxima segunda-feira, até o dia 8 de setembro, a produção de “A Fazenda” vai trabalhar como se o programa já estivesse no ar ...

• ... Diante das circunstâncias e de uma série de cuidados que devem ser tomados, será uma experiência nova para todos...

• ... Todos os diretamente envolvidos serão obrigados a trocar máscaras de três em três horas...

• ... E contato externo com os participantes será feito através de vídeos e reduzido ao mínimo necessário.

• A cantora Fabiana Cozza será a convidada do “Metrópolis”, nesta sexta, na TV Cultura.

• MTV anunciou nesta quarta-feira Bruna Marquezine e Manu Gavassi como apresentadoras da 3ª edição do “MTV Miaw 2020”, dia 24 de setembro, 22h.

• Na Globo, Tony Ramos, Glória Pires e Letícia Colin já são dados como certos na novela do João Emanuel Carneiro...

• ... Mas o nome de Débora Falabella, que trabalhou com ele em “Avenida Brasil”, também está sendo falado.

• A dupla Christiane Torloni-José Mayer, em cartaz na reprise de “Fina Estampa”, também se repete em “Mulheres Apaixonadas”, de volta no Viva.

• Lives: Glória Pires conversa com Narjara Turetta, hoje, a partir das 19h30, pela plataforma ShowIn, trocando experiências sobre a profissão...

· ...Já em apoio à classe artística, Eduardo Martini estrela três comédias de sua carreira, a partir das 21h, pela plataforma Sympla, com ingressos entre 15 e 30 reais...

· ...E amanhã, sexta, Suzy Brazil e Luka Ribeiro participam de live com Vandré Silveira, o Lázaro da novela “Jesus”, no Instagram.

C´est fini

Nesta quinta-feira, o “Repórter Record Investigação” traz a segunda parte do documentário sobre o ator Rafael Miguel, morto no ano passado. Adriana Araújo entrevista, nos estúdios, a namorada do rapaz, Isabela Tibcherani.

Filha de Paulo Cupertino, assassino do ator e que está foragido, ela concedeu uma breve entrevista por telefone, mas mudou de ideia e decidiu conversar pessoalmente com Adriana.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!