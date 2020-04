STREAMING Disney libera curtas de 'Frozen' para a alegria das crianças E o mais legal: foram feitos com a equipe da Disney trabalhando de casa!

7 ABR 2020 - 15h:23 Por Redação

Bateu uma saudade de Frozen durante a quarentena? A Disney sabia que isso aconteceria e acaba de lançar um especial, o “At Home With Olaf” (em tradução livre, “Em casa com Olaf”). Numa série de vídeos curtos, o boneco de neve de Elsa e Anna vive pequenas cenas engraçadinhas. Com certeza, você vai acabar vendo no modo repeat algumas vezes por aí.

Detalhe: a série inteira foi gravada com cada profissional trabalhando de casa. “Minha amiga @alittlejelee (Jennifer Lee, diretora e roteirista de “Frozen” e sua continuação) e @mrhyrum (Hyrum Osmond, animador do filme) me chamaram um dia e me perguntaram se eu poderia gravar alguns diálogos e sons como Olaf, de casa”, contou Josh Gad, o dublador do boneco de neve cativante.

“Estes curtas produzidos de casa por Hyrum e o time da @DisneyAnimation são tão encantadores e espero que ajude a trazer um sorriso em tempos tão assustadores”, comentou o ator.

Com informações de Fernanda Tsuji.