MISS ABBY Drag race confirma participação da primeira queen brasileira Miss Abby OMG é brasileira e participará do Drag Race Holland

7 SET 2020 - 14h:28 Por Beatriz Rodas

Com estreia marcada para 18 de setembro, a primeira temporada de “Drag Race Holland” teve o elenco revelado nesta segunda-feira (7) pelas redes sociais. O que chamou a atenção foi que entre as 10 queens anunciadas está a brasileira Miss Abby OMG, a primeira representante do país na competição.

Dá uma olhadinha nela:



Criada no Brasil, a artista se mudou para a Holanda e lá acabou se envolvendo com a comunidade drag. Abby é conhecida por fazer performances energéticas e glamourosas sem deixar de fora a sensualidade.

Ela disputa o título de “Next Drag Superstar” da Holanda ao lado de outras nove competidoras. Sendo elas: Roem, ChelseaBoy, Janey Jacké, Ma’MaQueen, Madame Madness, Envy Peru, Sederginne, Patty Pam-Pam e Megan Schoonbrood.

Assista ao trailer!