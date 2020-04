CANAL 1 É incerto o futuro das TVs que vivem à custa de igrejas

17 ABR 2020 - 07h:00 Por Flávio Ricco

Será que alguém já fez essa conta? Qual o futuro de muitas TVs, que até agora equilibram as suas contas nas verbas de igreja?

Com os templos fechados, sem passar a sacolinha e a maioria apelando para dízimos digitais, incapazes de cobrir as suas próprias despesas, continuará sendo possível empregar parte desse dinheiro em compras de horário nas diversas emissoras?

A Rede 21, do Grupo Band, já de muitos anos está inteirinha nas mãos da Igreja Universal, que deve pagar uma fortuna por ela. Será que vai continuar?

O “Show da Fé”, do R.R. Soares, desde 2003, ocupa uma hora na faixa nobre da Band, assim como na Rede TV!, que destina sete horas da sua grade diária para programas da IURD, Igreja Internacional da Graça de Deus e Igreja da Graça no seu Lar”.

A TV Gazeta tem cinco horas distribuídas entre Universal e Paz e Vida.

Será que depois de tudo isso, diante de uma outra realidade, essas e outras tantas emissoras de TV estarão obrigadas a fazer televisão? Tem males que...

TV Tudo

Tudo indica

Rodado em Brasília, no Rio e Chapada dos Veadeiros, o filme “Eduardo & Mônica” tinha tudo para estrear em grande circuito em 11 de junho deste ano.

Agora, por causa da pandemia, fica a dúvida em relação ao planejamento.

A produção, baseada nos personagens da canção de Renato Russo, tem no elenco Gabriel Leone e Alice Braga.

Boa frente

As gravações de “Gênesis”, nova produção bíblica da Record, foram interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus, mas o trabalho de texto não para.

Mais de 80 capítulos já estão escritos.

Especial

Neste sábado, 16h, a Globo vai transmitir o festival de música online “One World: Together At Home” em todas as suas plataformas: na TV aberta, TV por assinatura e no digital.

O evento, uma iniciativa da ONG “Global Citizen” em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tem curadoria da cantora Lady Gaga.

A transmissão internacional terá apresentação de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Já no Brasil, a exibição será comandada por Tiago Leifert.

Outras iniciativas

Por outro lado, a TV Globo está trabalhando, ainda para este período de confinamento, em outras promoções desta natureza.

Várias delas, inclusive, serão realizadas aqui no Brasil.

Na gaveta

Não para tão já, mas quando tudo voltar ao normal, há a possibilidade do SBT lançar um outro jornal no fim de tarde, começo da noite.

Um desejo antigo de Silvio Santos, para fazer frente a Record e Band no horário.

Caso de polícia

No #UOL Vê TV isso já foi comentado, mas vale repetir: toda e qualquer invasão aos links de reportagem deve ser enquadrada como agressão.

É uma das mais covardes. Tem que haver um jeito de acabar com isso.

Liderança

O canal Nickelodeon alcançou o primeiro lugar entre canais pagos infantis com a estreia da série “Os Casagrandes”, no começo do mês, no Brasil, Argentina e México.

Trata-se de um derivado (spin-off) da animação vencedora do Emmy, “The Loud House”. Por aqui, vai ao ar toda sexta-feira, às 18h.

Streaming

A produtora Medialand, uma das principais do País, está entrando com todo o seu catálogo na Amazon Prime Video, em uma operação que deverá ser concluída até o fim deste mês.

São mais de 850 horas de conteúdo e títulos como “Investigação Criminal”, “Gamebros”, “Operação Policial”, “Velhas Amigas”, “Fazendas Históricas”, entre outras.

Passou do ponto

Bacana o SporTV exibir os jogos da Copa de 70. E como o material não é aquele que foi ao ar no Brasil da época, tem uma narração, com emoção de um jogo inédito.

Até aí tudo bem. Mas colocar o selo “ao vivo” já é um pouquinho de exagero. Em Brasil e Inglaterra, quarta-feira, pelo menos, foi assim.

Entrevista

O jornalista Leo Dias será o entrevistado do “Luciana By Night”, de Luciana Gimenez na Rede TV!, próxima terça-feira às 23h30.

Leo vai falar sobre sua trajetória profissional e participar do quadro “Atende ou Bloqueia”.

Faz ainda elogios a Fernanda Gentil, da Globo: “Uma pessoa incrível, talentosa... Ela é muito grande para o ‘Se Joga’”.

Bate – Rebate

· A direção da Record entende que não há condição nenhuma de decidir agora, nesta altura dos acontecimentos, as pendências da sua programação...

· ... E nem mesmo o calendário de exibição dos realities shows...

· ... Todos exigem um tempo de preparativos obrigatório...

· ... Hoje, como certeza, trabalha-se apenas com a proposta de exibir “A Fazenda”, mesmo não estreando em setembro e com uma edição reduzida em relação às anteriores...

· ... “Top Chef”, do Felipe Bronze, também tem chances, porque alguns episódios foram gravados antes do confinamento.

· O processo de unificação de todas as empresas do Grupo Band está bem acelerado...

· ... Se tudo correr como se espera, estará concluído até meados de junho.

· O canal Smithsonian, do Grupo Band, exibe hoje (sexta) e dia 24, às 22h, uma minissérie que revela o que acontece no interior de uma das construções mais famosas do mundo, o Palácio de Buckingham, em Londres...

· ... O local serve de residência para a família real britânica, abriga o escritório da rainha e é palco de glamour, pompa e circunstância para os ingleses...

· ... Mas seus 700 cômodos ainda formam um espaço altamente secreto.

C´est fini

No jornalismo de todas as TVs já tivemos casos de coronavírus, com registros de várias internações e até um óbito. Não tem como não ser. Assim como em outras atividades, é o pessoal da linha de frente, para quem o cuidado do home office não é permitido.

Um agradecimento de todos aos profissionais da saúde, nesta nota representados pela dra. Beatriz da Silva Costa, do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Foi ela quem cuidou do Luiz Carlos de Souza, o Panda, editor do SBT por muitos anos e agora na CNN Brasil. Uma luta de vinte e poucos dias, mas com final feliz.

Então é isso. Amanhã tem mais. Tchau!

Com colaboração de José Carlos Nery.