Eduardo Zebini deixa hoje a direção dos canais Fox Sports

Tecnicamente, hoje, 31, é o último dia de Eduardo Zebini na direção do Fox Sports ou dos cargos de vice-presidente Sênior e chief contente officer, que ocupou desde a inauguração do canal em fevereiro de 2012.

Trabalhos que, na prática, se iniciaram ainda em 2011, três meses antes do seu lançamento.

Edu criou programas com o contexto da TV aberta, mudando conceitos e saindo em busca de talentos de outras mídias, ainda responsáveis pelos bons resultados do canal. Benjamin Back, entre eles.

Também sob a sua direção foi criada a “Casa da Libertadores”, assim como a aquisição de alguns dos mais importantes direitos, como a própria “Libertadores da América”, Olimpíadas e Copa do Mundo.

O Fox Sports, em sua moderna sede no Rio, emprega mais de 500 profissionais.

Fim de um ciclo. Sai Zebini, Marcio Moron na prática já ocupa o seu lugar, mas ainda em meio à indefinição sobre o futuro da TV. A Disney, que já tem a ESPN, por questões regulatórias não pode continuar sendo a dona dos canais.

E um assunto que agora cabe ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) resolver.



TV Tudo



Plateia virtual



O Artístico do SBT, Fernando Pelégio, está solicitando aos diretores de programas, que gravassem vídeos de várias pessoas, com diferentes reações.

Ainda não está definida a maneira como este material será utilizado.



De qualquer forma



Sabe-se que Eron Reigota, da cenografia, já está desenvolvendo um projeto com vários monitores.

Ao invés das plateias físicas, os monitores irão exibir essas pessoas nos diversos programas. Foram passadas instruções sobre a maneira de gravar esses vídeos.



Trancado



Algumas ‘cabeças’ e as ações de merchandising do “Domingão do Faustão”, sempre intensas, passaram a ser gravadas por Fausto Silva em sua própria casa.

Sempre às sextas-feiras, antevéspera da exibição.



Complicado assim



O que se observa, diante dos acontecimentos, é que no caso da CNN Brasil está havendo uma inversão de valores.

Ela é que, em tão poucos dias em operação, insiste em virar notícia, com ruidosos e inesperados acontecimentos em seus interiores. É preciso serenar um pouquinho os ânimos.



Fazer as contas



Edição especial de “Fina Estampa” no ar e existe o interesse do público em saber quando terá início pra valer a participação de José Mayer, o Pereirinha, ex-marido de Griselda (Lília Cabral).

Até agora só apareceu a foto dele e citações de personagens.



Palavra do autor



Consultado, Aguinaldo Silva disse o seguinte:

“Meu caro, na versão original José Mayer entrou no capítulo 67, ou seja, na décima-segunda semana. Até agora quase nada foi cortado na ‘edição especial’. Mas acho que eles vão começar a editar a novela a partir da terceira semana, o que significa que ele entrará um pouco antes”.



Lado da Globo



A Globo, por sua vez, diz que ainda não tem como cravar uma data para a entrada do personagem vivido por José Mayer.

“Não temos como dizer porque a novela está sendo editada aos poucos”, informa a assessoria.



Verdade



Diante dos acontecimentos, a Globo e nem ninguém está conseguindo planejar muita coisa ou trabalhar com prazos.

Por enquanto, a ordem é tentar seguir da melhor maneira possível.



Uma do rádio



A Bandeirantes negocia uma troca de funções com José Silvério.

A ideia é que ele deixe a narração de jogos, para ser debatedor dos programas e comentarista nos jogos. O contrato dele com a rádio vai até 2022. Consultada, a rádio não fala e o Silvério também não.



Resultado



O último capítulo de “Éramos Seis”, em São Paulo, alcançou 26 pontos com 38% de participação, superando resultados das três novelas imediatamente anteriores.

No Rio, deu 29 e 47% de participação, superior ao das duas últimas e igualando-se com “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018.

A média geral foi de 21 pontos em SP, com 36% de participação, superando a de “Espelho da Vida” em 3 pontos.



(Cássio Gabus Mendes e Glória Pires / crédito Paulo Belote/TV Globo)







Tributo a Chacrinha

A Rede TV! vai exibir na próxima sexta-feira, dentro do “Especial 20 Anos”, uma edição do programa em homenagem a Chacrinha, o Velho Guerreiro.

João Kleber reviveu o saudoso apresentador no especial.





Bate – Rebate



• Na Globo trabalha-se com a expectativa que o “paredão” do “BBB”, nesta terça-feira, deva bater todos os recordes...

• ... Ontem, durante todo o dia, teve gente convocando mutirão de votos nas redes sociais...

• ... Guerra declarada entre as torcidas.

• Antonio Zimmerle, nesta quarta-feira, completa um ano na programação da Band.

• O “Redação”, do SporTV, desde ontem, segunda-feira, passou a ser apresentado por Marcelo Barreto, direto da casa dele.

• A TV Cultura gravou uma vinheta, com todos os seus principais artistas, com uma mensagem positiva em tempos de coronavírus. O nome é “#tudovaidarcerto”.

• Os principais nomes da TV Globo, no recesso do futebol, também entram na onda de narrações novas para jogos antigos no SporTV...

• ... Na próxima quinta-feira, 19h, será a vez de Cleber Machado.

• Além de Letícia Colin, único nome confirmado até agora, o autor João Emanuel Carneiro apresentou uma relação com suas pretensões para o elenco da nova novela...

• ... A direção da dramaturgia da Globo, no entanto, não pretende definir este assunto tão imediatamente.



C´est fini



Tiago Santiago aguarda o fim da crise do coronavírus para definir uma estratégia de distribuição no Brasil para o filme “Possessões”, que já conquistou alguns prêmios, como o de Melhor Filme no Rio Fantastik Festival e também o de produção estrangeira no Los Angeles Independent Film Festival.

Um trabalho que reúne Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Tuca Andrada, Antonio Pitanga, Marcos Pitombo, Juliana Xavier, Dado Dolabella, entre outros.

Gênero terror.



