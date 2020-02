HOMEM Eles só pensam naquilo. Será? Desconstrua alguns mitos e descubrao que os homens pensam sobre sexo

Quem nunca ouviu alguém dizer que todo homem é safado ou que eles só pensam naquilo a todo instante?! Que já acordam “preparados” e só pensam besteira?! Mas, será que eles são tão safados quanto dizem? Carla Cecarello, sexóloga do site de encontros casuais C-date (www.c-date.com.br) explica três situações típicas masculinas.

1- Eles já acordam daquele jeito

QUase todo homem já acorda com o pênis ereto, mas nem sempre é sinal de excitação. Pela manhã o órgão está mais relaxado e o sangue corre mais fácil. Há também a bexiga cheia. “A bexiga cheia é uma das coisas que também propicia a ereção nesse momento”, diz a sexóloga.

2 - Sentem tesão em duas mulheres se pegando

Realmente, muitos homens tem esse fetiche. Homens tem esse tesão por estarem diante de mulheres que, na prática, estariam entretendo sua imaginação. Eles gostam de apreciar, pois isso também demonstra mais liberdade e safadeza por parte delas. Uma situação de liberdade e safadeza na qual eles, talvez, possam participar vira um sonho de consumo.

3 - Eles não vivem sem sexo

Salvo algumas alterações no humor, os homens podem ficar sem sexo, assim como as mulheres. “O sexo muitas vezes é uma forma de descarga, de tensão. Da mesma forma, você também pode descarregar essa tensão em uma atividade física”, observa Carla. O que muitas vezes não permite isso é justamente a pressão psicológica, que faz do homem um ser em constante atividade sexual.

Os homens são tão safados quanto a sociedade os permite ser. Assim como as mulheres. O sexo já faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Pessoas quietas, pessoas mais soltas, pessoas contidas, pessoas mais loucas. Vale a pena conhecer aquele ou aquela que te despertou faíscas pelo corpo, mesmo que seja apenas um encontro casual. Afinal, safadeza não mede caráter, mas sim o respeito.

