Eliminados do BBB 20 falam sobre isolamento social

Já pensou, sair de um confinamento pra ficar isolado? Esta é a realidade dos eliminados do Big Brother Brasil 20, que assim que deixaram a casa mais vigiada deste país passaram a viver em uma realidade tecnicamente semelhante. Por conta das medidas de prevenção ao novo coronavírus, sua agenda mudou drasticamente.

Em um vídeo publicado pelo Fantástico, seis dos eliminados do programa contaram entre outras coisas como foi sua percepção da situação fora da casa. A médica Marcela McGowan disse que, justamente por sua profissão, o impacto foi imediato.

“Foi muito chocante. Dentro da casa a gente não tem essa percepção, por mais que a gente tivesse informação e chamassem a atenção. Foi um choque muito grande, lá dentro a gente tem muita troca de afeto… Gi e eu estávamos sempre grudadinhas. As notícias como médica, claro, me tocaram demais”.

A cantora Gabi Martins, por sua vez, disse que se viu assustada. Segundo ela, seu tempo livre tem sido ocupado com atividades musicais.

“Assim que eu saí me deparei com toda a equipe com máscaras e eu perguntei pro Tiago como tava a situação e que no Brasil tinha tido algumas mortes. Fiquei realmente chateada porque não esperava que estivesse nessa situação. Falei no Instagram pras pessoas se conscientizarem e evitar sair de suas casas o máximo que puder. Tô aproveitando pra compor e tocar violão… tava morrendo de saudade”.

Já o hipnólogo Pyong Lee destacou o quanto este período tem sido difícil para quem sofre com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e estresse.

“Foi muito maluco. Quando a gente recebeu a notícia a gente não tinha noção da gravidade. Quando eu saí não tinha platéia, não tinha ninguém, já tinham dispensado meus funcionários… Foi um pouco chocante. Tem coisas boas no confinamento de agora? Tem, porque eu tô com o meu filho, com as minha esposa, isso é muito importante pra mim. Mas a quarentena faz com que as pessoas tenham surtos de ansiedade, depressão, estresse… o ser humano foi feito pra interagir. Tenho feito lives e tá sendo uma experiência maluca”.