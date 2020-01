MUDANÇAS Em 2020 você se tornará pessoa fitness, né?! Nutricionista revela os sete passos iniciais para transformar seu modo de vida

8 JAN 2020 - 15h:26 Por Redação

Provavelmente os primeiros passos rumo a uma vida mais saudável sejam os mais difíceis. No entanto, continuar motivado para alcançar metas no fitness, atingir o físico sonhado e após chegar ao objetivo continuar firme pode ser desafiador.

Ano novo é a época de fazer resoluções e promessas para começar diferente e realizar metas. Mas quais seriam os primeiros passos para isto?

O nutricionista e preparador físico Leone Gonçalves revela que muitas vezes não alcançamos nossos objetivos por estarmos presos a velhas desculpas: “o ano muda e seguimos inventando as mesmas desculpas, dizendo para nós mesmos que começamos amanhã ou estamos sem tempo para ir à academia ou ter uma alimentação melhor e mais saudável. São desculpas comuns para não fazer as coisas que exigem esforço e que impedem de alcançar resultados satisfatório”, pondera.

Leone Goncalves preparou uma lista de 7 passos simples para ter uma vida fitness em 2020 e alcançar a realização de suas metas e planos para o seu corpo e sua alimentação. Confira:

1- Tenha um plano

É preciso saber aonde você quer chegar e ter um mapa para alcançar aquele objetivo. Procure um nutricionista e um preparador físico que vai te ajudar a definir um plano que ajude você a alcançar a tua meta, respeitando a sua individualidade biológica.

2- Seja consistente

Após definir um plano, é preciso ser consistente. Às vezes uma situação complicada ou um imprevisto, por exemplo, pode desmotivar você e levar a parar um programa em direção a uma vida mais saudável por um determinado tempo. Mas o importante é não desistir do programa e sim, mantê-lo.

A motivação precisa ser além de conquistar o corpo dos sonhos. Há casos em que você cansa do que planejou e seu desempenho diminui. Você pode também, sentir saudade do estilo de vida que levava antes de iniciar o programa. Na verdade, podem ocorrer muitas outras situações que façam você desistir, mas se você não acreditar que pode atingir a sua meta e se não for persistente, a chance de fracassar será muito maior, infelizmente.

3- Tenha metas e prazos realistas

Estabeleça metas claras e realistas e acompanhe de perto os seus progressos. É importante manter um registro diário de treinamento e anotar como se sentiu depois de realizar exercícios. Seja firme mas também paciente com você mesmo. Leve a sério os seus objetivos, mas sem paranóias.

Se você perdeu um dia de treinamento em um mês, tudo bem, mas se tem faltado a uma ou duas sessões por semana, reavalie as suas metas a curto e longo prazo e reprograme-se.

4- Conheça o seu corpo

O nosso corpo é uma máquina muito eficiente e inteligente. Por esse motivo, ele sempre vai se adaptar para executar as tarefas que lhe são exigidas empregando o mínimo de esforço possível, para economizar energia. Logo, se você todos os dias fizer exatamente a mesma corrida, o mesmo trajeto, com a mesma passada, seu corpo irá diminuir gradativamente o esforço, até você chegar num ponto a partir do qual, se continuar a correr do mesmo jeito, seu condicionamento físico ficará estacionado, o chamado efeito platô.

É importante conhecer o seu próprio corpo, assim como os limites que ele tem, para sempre ter o máximo de aproveitamento em tudo.

5- Fuja da zona de conforto

Para alcançar nossas metas é preciso evitar a chamada "zona de conforto”, buscar variar os exercícios e periodicamente apresentar novos estímulos ao corpo. Se optar pela corrida, procure realizar trajetos diferentes, corra na areia, no asfalto, na grama, na esteira, sempre buscando varie o treino.

6- Tenha objetivos de curto, médio e longo prazo

Trace objetivos a curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo são as atividades que você irá fazer e todo o programa de exercícios e dieta e dias semanais de treino. Os de longo prazo são tudo aquilo que você deseja alcançar: um corpo saudável e um físico estético.

Tente seguir a risca o seu plano. Nenhum programa traz resultados imediatos. Tenha paciência, pois cada organismo tem um tempo de resposta à dieta e aos exercícios. As suas metas em curto prazo o manterão motivados, então seja persistente com elas.

Você pode conquistar todos os seus objetivos se realmente conseguir se dedicar de forma planejada. É muito importante procurar a ajuda de bons profissionais, mas atingir o sucesso depende muito de você mesmo e da sua resolução em vencer.

7- Faça avaliações físicas periódicas

Antes de pegar firme nos exercícios, seja em casa ou na academia, você precisa fazer uma avaliação física que te ajude a saber o seu nível de condicionamento e quais serão as atividades mais adequadas ao seu condicionamento atual.

Assim ficará mais fácil traçar um plano eficaz e seguro de atividades que te levem a alcançar os seus objetivos.