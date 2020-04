MORAR BEM Em estreia do quadro, corretora fala sobre valor e escolhas "Talvez é o maior bem que a pessoa terá na vida", ressalta Paula Souza

3 ABR 2020 - 14h:38 Por Beatriz Rodas

Em estreia do quadro Morar Bem, que vai ao ar agora todas as quartas no programa A Casa É Sua, a corretora de imóveis e especialista explicou mais sobre detalhes do mercado para quem tem, entre as próximas metas, o interesse de alugar ou comprar um imóvel, e como fazer isso com sabedoria. Confira mais detalhes da entrevista no vídeo: