CANAL 1 Encrenca segue como quarta força na guerra de audiência Programa conquistou mesmo uma importante parcela de público

9 FEV 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

O “Encrenca”, apresentado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ângelo Campos e Ricardinho Mendonça nas noites de domingo da Rede TV!, conquistou mesmo uma importante parcela de público. Telespectadores fiéis e responsáveis pelo quarto lugar de audiência ocupado pelo programa já há um bom tempo na Grande São Paulo. Fica atrás de Globo, SBT e Record.

O último domingo (2) marcou o retorno ao vivo do “Encrenca” após período de férias. E o humorístico não decepcionou: de acordo com dados consolidados, marcou 6,7 pontos de média e 10% de share. A concorrente Band, que antes, com o extinto “Pânico”, causava na mesma faixa horária, marcou apenas 1,1 ponto.

Como se observa, uma diferença no mínimo assustadora! Com uma receita simples e barata, apostando em vídeos da internet e acompanhada de conteúdo próprio, por vezes acionando o próprio elenco, o programa levantou a audiência da Rede TV! e jogou o problema para a Band, que se mostra sem forças para reverter o quadro.

Além de tudo, o “Encrenca”, ao passar o horário em alta, tem um papel importante nos resultados do produto seguinte, comandado por João Kleber.

TV Tudo

Desistência

Viviane Araújo participou de reuniões com o elenco, fez foto para Instagram, piloto, assinou contrato... Porém, não vai mais trabalhar na série de comédia “Casa Paraíso”, um projeto de Leandro Hassum para a nova programação do Multishow.

O motivo

A Globo convidou Viviane para uma nova série da Globosat, “Mal Secreto”, produção de suspense de Bráulio Mantovani que será dirigida por Mauro Mendonça Filho. Como as gravações terão início em março, a atriz se viu obrigada a cancelar participação no programa de Hassum.

Bastidor

A Globo tem procurado manter segredo sobre os trabalhos de “Mal Secreto”. Mas já se sabe que toda a equipe, incluindo diretores e elenco, estará em São Paulo a partir do dia 10 para participar de oficinas, palestras e workshops de preparação. Mateus Solano é nome cotado para viver um dos principais papéis.

Cinema

Taty Lopes, Juliano Lahan, Rodrigo Fagundes, Evelyn Castro, Clara Antonini e Bruna Ciocca vão integrar o elenco do longa “Não é você, sou eu”, com roteiro de Regiana Antonini e Júnior Provesi. A comédia romântica será rodada em abril no Spa Maria Bonita, da atriz Tânia Alves, no Rio, sob direção de Adolpho Knauth.

Dois tempos

Diogo Vilela, além de reforçar o elenco do “Zorra”, também será uma das atrações da nova temporada do “Show dos Famosos” no “Domingão”. Informação, aliás, antecipada por aqui. Estreia prevista para o dia 29 de março.

Ficou assim

Em relação às edições do “Hoje em Dia” nas manhãs de domingo, a partir de 8 de março, nos quatro primeiros estarão todos os apresentadores(Cesar Filho, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves). Em 5 de abril, porém, terá início um esquema de rodízio, ainda a ser definido, para que eles, que trabalham de segunda a sexta, tenham descanso aos fins de semana.

Vale lembrar

Após Ana Hickmann comandar o “Tudo é Possível” nos domingos da Record, entre 2009 e 2012, a emissora deixou de investir em apresentadoras nesse dia tão competitivo. Agora, virou a chavinha, e vem também com Sabrina Sato e Xuxa.

Procurando

A Globo começou a procurar no seu elenco novos valores para o elenco da próxima temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”. Segundo a emissora, as gravações acontecerão durante todo o mês de maio e ainda na primeira semana de junho. Haverá uma edição especial, ao vivo, comemorativa ao aniversário do canal Viva.

Casa em ordem

Depois de algumas semanas de correria, a fim de corrigir os muitos erros de continuidade, as gravações de “Amor sem Igual” na Record voltaram ao ritmo normal. O elenco respira aliviado.

Filmes

A TV Aparecida tem alcançado bons índices de audiência com produções do cinema, por meio das sessões “Super Quarta”, “Cine Família” e “Cinema da Fé”. No dia 12, a partir de 19h30, a emissora exibe: “Brasil Estradeiro”; 16, às 12h30, “Santo Inácio de Loyola”; 19, às 19h30: “Melodia do Coração”; 23, às 12h30, “Depois Daquele Baile”, e 26, às 19h30, o inédito O Livro de Gênesis”.

Gravando

As primeiras gravações da série “O Anjo de Hamburgo”, parceria Globo e Sony, falada em inglês, já foram conferidas pela cúpula da emissora brasileira. Um material “fantástico”, de acordo com diretores da casa. As gravações prosseguem em Buenos Aires, com Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi liderando o elenco. Direção de Jayme Monjardim.

Jogada

Em “Éramos Seis”, após a morte de Carlos (Danilo Mesquita), Shirley (Bárbara Reis) aproveitará a sensibilidade da filha Inês (Carol Macedo) para fincar o pé na casa de Afonso (Cássio Gabus Mendes), dificultando cada vez mais que o romance dele e Lola (Glória Pires) aconteça. A cena de Shirley pedindo a Afonso para ficar em sua casa vai ao ar terça-feira.

Bate-Rebate

As muitas produções da Rede TV! comemoraram a contratação do diretor Homero Salles para a vice-presidência de conteúdo...

...Os funcionários estão na maior expectativa e esperam que a grade possa se tornar mais competitiva.

Em 2019, nas redes sociais, o “BBB19” gerou 13 vezes mais comentários do que todas as 142 séries originais da Netflix...

...Pelo andar da carruagem, o “BBB20” não será muito diferente...

...A propósito: a próxima temporada do “Zero1”, do Tiago Leifert, será apresentada entre 2 de maio e 18 de julho...

...A produção desse programa dos sábados terá início entre março e abril...

...Isso porque as equipes, no momento, estão voltadas para o “BBB20” e “The Voice Kids”.

O primeiro episódio de “Fábrica de casamentos”, gravado há poucos dias no SBT, traz uma curiosidade...

...Ele contou com a participação do noivo mais alto de todas as edições...

...Guilherme Bazanelli tem 2m05cm e é um ex-jogador de basquete, com passagem pela seleção brasileira.

... A temática da festa, portanto, será meio basquete e meio 'festa de debutante', por causa de um desejo da noiva.

C’est fini

A equipe de “Malhação: Transformação”, com estreia em maio, pretendia contar com uma participação especial de Marcio Garcia. Só que por alguma razão, a ideia não avançou. Outros nomes passaram a ser avaliados e acabaram então fechando com Malvino Salvador. O personagem, pai da protagonista, morre nos primeiros capítulos e desencadeia a “saga” de Luli.