TECNOLOGIA Entre apps de videochamada, FaceTime é o que menos usa dados Hangouts é o aplicativo com maior gasto; FaceTime ganhou medalha de ouro de me

15 ABR 2020 - 14h:51 Por Redação

Os aplicativos de videoconferência se popularizaram por conta da pandemia do novo coronavírus. Os apps são uma alternativa para reuniões de trabalho, estudo, ou apenas para manter o contato entre familiares e amigos.

Pensando nisso, o portal Xataka realizou um estudo com o Skype, Hangouts, WhatsApp, FaceTime, Google Duo, Instagram, Facebook Messenger e Houseparty com o objetivo de testar a eficiência de cada um deles baseada no consumo de dados móveis.

Os testes foram realizados com dois iPhones 11 Pro para que as câmeras de ambos os celulares participando das chamadas apresentassem as mesmas especificações. Foi constatado que quanto melhor a qualidade da imagem oferecida, maior o gasto.