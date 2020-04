CANAL 1 Escolha de 'Fina Estampa' na Globo foi muito bem pensada No caso das novelas da Globo, nada está sendo previsto com relação a prazos

18 ABR 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

No caso das novelas da Globo, nada está sendo previsto com relação a prazos por enquanto.

A exibição de “Fina Estampa” seguirá normalmente, sem cortes ou reedição, enquanto não for possível retomar os trabalhos de “Amor de Mãe”.

Aliás, ainda a respeito da reprise deste trabalho do Aguinaldo Silva, dois pontos devem ser levados em conta.

A dramaturgia da Globo, e isso é oficial, trabalhou com várias possibilidades até chegar à escolha de “Fina Estampa”.

Novela exibida há algum tempo, que foi um grande sucesso, com elenco conhecido e personagens carismáticos foram alguns desses fatores.

Mas existiram outros: a escolha também se baseou no alto astral da novela, que tem uma forte pegada de comédia.

Algo, que durante todo o processo de escolha, foi considerado essencial, especialmente para o momento que enfrentamos e que as outras novelas das 21h, exibidas depois dela, não tiveram. Foi isso.

Conjunto de situações

A dramaturgia da Globo, mesmo com gravações paradas e nenhuma novela inédita em exibição, segue com a sua vidinha normalmente.

Os resultados, em todos os horários, continuam muito bons. Prova provada que houve acerto em todas as decisões.

Sem saída

Os canais esportivos, normalmente recheados com boas atrações, sem outras opções, têm procurado se sustentar com reprises de programas e competições.

Não tem outro jeito.

Uma só Band

O processo de unificação da Band, ainda muito longe de ser concluído, em seu caminhar poderá propiciar mudanças em situações que já estavam estabelecidas.

Por exemplo: a saída do narrador José Silvério, que era dada como certa até por ele mesmo, caminha para não mais acontecer.

Assim como

E isso já está estabelecido, a partir das decisões tomadas nesta última semana, além da programação, Antonio Zimmerle passa agora a cuidar de todo o entretenimento da Band.

De fato e direito.

Precisava?

Mas em meio a tantas atrações, reportagens e jogos antigos, a ESPN Brasil já reapresentou várias vezes um especial com os antigos jornalistas esportivos Roberto Petri, Orlando Duarte e Alexandre Santos.

Passou longe de ser uma homenagem. Mas se houve a intenção de causar, de escancarar, aí tudo bem. Foi uma exposição desnecessária.

Falou e disse

No “Fox Sports Rádio”, do Benjamin Back, no Fox Sports, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, assegurou que o campeonato deste ano será disputado de qualquer jeito.

Só não explicou como e nem quando. Mas garante que a competição será resolvida dentro do campo.

Tempo de BBB

No “Altas Horas” deste sábado, reprise dos melhores momentos, Serginho Groisman vai receber Fernanda Keulla, Gleici Damasceno, Rafinha, Max, Dhomini, Marcelo Dourado e Diego Alemão, pessoal que fez história no BBB.

Haverá ainda uma homenagem a Moraes Moreira, falecido na última segunda-feira.

Tempero

Para não ficar apenas na reprise, a edição especial do “Tamanho Família”, a partir do dia 26 na Globo, irá exibir fotos de famílias de todo o País no seu encerramento – algo na linha do que vinha fazendo a novela “Amor de Mãe”.

Apresentação de Márcio Garcia, agora cinquentão.

Incerteza

O filme sobre a história do Corinthians, “O time do povo”, tocado pelo cineasta Caco Milano, não vai escapar de alterações no elenco, por causa do novo coronavírus.

Dan Stulbach, Sérgio Guizé e Bianca Bin, por exemplo, deverão priorizar produções da Globo.

Demorou

Neste domingo, depois do “Record Kids” e antes do “Hora do Faro”, será exibido o filme “Velozes e Furiosos 4”.

A pergunta é: será que a fita resiste? Guardadas as proporções, é o “Lagoa Azul” da Record.

Bate – Rebate

· O telejornal “Fox Sports De Primeira“ está de volta à programação do Fox Sports...

· ... Apresentação da Marina Ferrari, no modelo “News home”.

· Foi um sucesso a entrevista da Marina Machado com Benjamin Aiddo, líder da “dança do caixão”...

· ... Foi a primeira dele em vídeo, apesar das dificuldades de conexão...

· ... O interessante é que o grupo já está com agenda de enterros em outros países...

· ... No Chile, por exemplo...

· ... E eles nunca saíram de lá.

· O primeiro episódio de “Todas as Mulheres do Mundo” será exibido na próxima quinta-feira, dia 23, na Globo, depois do “BBB”...

· ... Na mesma quinta, todos os episódios serão disponibilizados no Globoplay.

Ao encontro do que foi dito sobre TV paga, de 16 de março até 5 de abril o portfólio do Discovery aumentou em 17% a sua audiência. Observando crescimentos de 20% durante o dia, 12% no horário nobre e 15% na madrugada.

